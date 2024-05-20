Временный запрет на экспорт бензина приостановлен правительством РФ

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Временный запрет на экспорт бензина приостановили до 30 июня, сообщает РИА Новости .

Минэнергетики России предложило разрешить экспорт бензина из России. 20 мая правительство РФ одобрило данное предложение. Однако, отмечается, что это временная мера. С 1 июля по 31 августа временный запрет на экспорт вновь вступит в силу.

Такое решение связано с перенасыщением внутреннего рынка и необходимостью освобождать порты от объема топлива.

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