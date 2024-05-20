Временный запрет на экспорт бензина приостановлен правительством РФ
Правительство РФ временно разрешило экспортировать бензин
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Временный запрет на экспорт бензина приостановили до 30 июня, сообщает РИА Новости.
Минэнергетики России предложило разрешить экспорт бензина из России. 20 мая правительство РФ одобрило данное предложение. Однако, отмечается, что это временная мера. С 1 июля по 31 августа временный запрет на экспорт вновь вступит в силу.
Такое решение связано с перенасыщением внутреннего рынка и необходимостью освобождать порты от объема топлива.
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