Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

По итогам первого месяца весны Индия нарастила закупки российских алмазов до 728 тыс. карат, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает РИА Новости .

По данным министерства промышленности и торговли республики, также Нью-Дели до 354 тыс. карат нарастил ввоз драгоценных камней из Канады (210 карат в марте 2023 года), из Китая — в 2,6 раза (122 тыс. карат) и на 15% из Гонконга.

При это общий объем индийского импорта алмазов снизился до 12,15 млн карат. В марте прошлого года он составлял 14,7 млн карат. Рост не смог компенсировать поставки камней из Бельгии. Экспорт из Брюсселя снизился до 2,1 млн карат (-2 млн карат).

Помимо этого, до 7,3 млн карат (- 900 тыс.) снизились поставки из ОАЭ, США — в 1,8 раз (110 тыс. карат), Ботсваны — до 155 тыс. карат (-12%) и ЮАР — до 255 тыс. карат (-2%).

Ранее стало известно, что в апреле взлетели поставки российской нефти в Индию. Нефть российского происхождения составляет более 40% от суммарного объема этого углеводорода, импортируемого Индией.