Поставки российской нефти в Индию взлетели в апреле

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В апреле 2024 года Индия почти на 19% нарастила закупки нефти из России по сравнению с мартом. Во втором весеннем месяце Дели приобретало российское черное золото по 1,96 миллиона баррелей в сутки, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на The Indian Express.

Нефть российского происхождения составляет более 40% от суммарного объема этого углеводорода, импортируемого Индия. Кроме поставок черного золота, индийцы также стали больше покупать удобрений, алмазов и масла из России.

Ранее стало известно, что в индийских банках находятся миллиарды российских рупий. Вероятно, эти деньги Дели использует для экспорта в третьи страны, отмечал гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.