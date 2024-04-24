Индия может использовать российские рупии для экспорта в третьи страны

Генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций доктор Аджай Сахай заявил, что в индийских банках хранятся миллиарды российских рупий, которые, возможно, страна будет использовать для экспорта в третьи страны, пишет ТАСС .

Сахай не стал называть точную сумму, которая накопилась на счетах, но отметил, что использование этих денег поможет сразу и Индии, и России.

«Идея заключается в том, что такая схема помогает экспорту Индии и также помогает России использовать скопившиеся рупии. Это вариант беспроигрышный для обеих сторон», — подчеркнул Сахай.

Товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг рекордных 60 млрд долларов. Москва остается для Индии четвертым ведущим торговым партнером.