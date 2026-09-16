Проводите время в очереди с пользой: епархия обратилась к паломникам у храма

Проводить время в очереди с пользой и молитвой призвала паломников епархия на фоне многочасового ожидания у Храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Информационная служба Московской епархии Русской Православной Церкви.

Из-за колоссального притока верующих к храму с мощами святителя Спиридона Тримифунтского время ожидания существенно увеличилось. Теперь оно составляет от шести до семи часов.

Представители духовенства просят граждан сохранять самообладание, избегать суеты и проявить христианское терпение. В епархии подчеркнули, что сам момент прикосновения к святыне занимает лишь несколько секунд.

Однако длительный период стояния на улице дает человеку возможность отвлечься от повседневных забот и погрузиться в молитву. В церковной службе также добавили, что порядок и скорость движения людского потока напрямую зависят не только от работы волонтеров, но и от дисциплинированности самих участников очереди.

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