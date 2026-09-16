В поселке Свердловский приступили к строительству современной станции водоподготовки

В поселке Свердловский на водозаборном узле приступили к монтажу новой станции водоподготовки. О том, какие изменения ждут этот объект, рассказал главный инженер Лосино-Петровского филиала Мособлводоканала Кирилл Горелик.

Сейчас работы находятся в процессе активной реализации: оборудование доставлено на площадку, и в ближайшее время аэромагнитные установки (аэромаги) будут спущены в машинный зал. После этого начнется их обвязка согласно технологическим схемам.

Всего на станции установят восемь аэромагов. Это ключевое оборудование, и именно оно обеспечит высокое качество воды в домах жителей.

Как пояснил Кирилл Горелик, аэромаги позволяют обезжелезивать воду без использования реагентов. Внутри емкостей жидкость интенсивно насыщается кислородом, что запускает процесс окисления растворенного железа и дегазацию. В результате вредные примеси образуют нерастворимый осадок, который легко отфильтровывается, а на выходе получается чистая вода.

Новая станция будет обслуживать 32 многоквартирных дома и 5 социальных объектов. Ее производительность составит 3500 кубических метров в сутки.

ВЗУ в Свердловском входит в большую программу модернизации объектов ЖКХ Московской области.

«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется впервые. Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения и КНС, отвечающие за надежное водоотведение. Много мероприятий проводится с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работы выполняют по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Заказчиком выступает Мособлводоканал.

Пусконаладочные работы запланированы на конец 2026 года, завершить реализацию проекта планируется в начале 2027 года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.