Известного тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям

Известного тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям. Он не стал опровергать информацию об эпизодах с несовершеннолетними, сообщает Telegram-канал Mash .

Одна из экс-учениц поделилась, что начала заниматься в студии мужчины в семь лет. Уже в 13-14 тренировки проводились практически ежедневно. Девочка отправлялась на сборы и турниры без родителей.

Несовершеннолетняя пожаловалась, что тренер мог приставать к девушкам во время поездок и даже трогать их за интимные места. Мужчина также якобы просил переодеваться в его присутствии. Он аргументировал это требование тем, что у танцоров должно отсутствовать стеснение.

Детей в возрасте 14-15 лет, по словам экс-ученицы, мужчина звал с собой в сауну. Там они отдыхали голыми вместе с тренерами. Еще мужчина приобретал несовершеннолетним пиво. После этого якобы предлагал играть в стриптиз.

«Мы видели в нем папу и полностью ему доверяли», — призналась девушка.

Тренер эту информацию не отрицает. По его словам, несовершеннолетние могли ходить голыми по пляжу. Он позволял себе «хлопнуть по попке».

Мужчина признался, что в то время был молодым. Вокруг него ходило большое количество девушек. Тренер заявил, что по тем случаям уже истек срок давности.

У мужчины рак. Ему сделали химическую кастрацию. В 2026 году мужчина женился. Его сын проживает в американском Лос-Анджелесе.

Мужчина занимался тренерской деятельностью с 1983 года. С 1985-го работал в петербургском Колпине. Теперь владеет своей студией.

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