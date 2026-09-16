ИТ-компании Подмосковья могут подать заявки в «Спринт 2.0» до 24 сентября

ИТ-компании Подмосковья до 24 сентября могут подать заявки на участие в акселераторе «Спринт 2.0», который начнется в январе 2027 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

До 24 сентября российские ИТ-компании могут подать заявки на новый отбор в акселерационную программу «Спринт 2.0». Программа предназначена для разработчиков продуктов, замещающих иностранное программное обеспечение.

К конкурсному отбору допустят российские юридические лица. В команде проекта должны быть не менее двух человек, минимально жизнеспособный продукт с уровнем готовности технологии не ниже шестого, соответствие приоритетным направлениям и ресурсы для прохождения всей программы.

«Спринт 2.0» — бесплатная программа акселерации ИТ-проектов в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Старт программы запланирован на январь 2027 года. Условия участия размещены на официальном сайте.

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