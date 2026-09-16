Средний чек в магазинах косметики и парфюмерии у мужчин на 35% выше, чем у женщин: 3 709 рублей против 2 755 рублей. При этом большинство покупок в этой категории по-прежнему совершают женщины — 66%. Летом 2026 года средний чек в категории «красота» составил 5 254 рубля, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на красоту минувшим летом. Средний чек в категории «красота» составил 5 254 рубля. Топ-3 самых популярных категорий трат по числу покупок по картам банка в этой сфере выглядит так: магазины одежды и обуви, магазины парфюмерии и косметики, парикмахерские и салоны красоты.

В тройке лидируют платежи за обновление гардероба. При этом 56% от числа покупок одежды и обуви летом приходится на женщин, а 44% — на мужчин. Однако средний чек у мужчин в таких магазинах, напротив, оказался выше, чем у женщин: 6 672 рубля против 5 792 рублей.

На второй позиции рейтинга — магазины парфюмерии и косметики. Большинство покупок здесь также приходится на женщин (66%). Оставшиеся 34% таких платежей по картам банка минувшим летом — у мужчин. Средний чек покупки парфюма или косметики у мужчин также выше, чем у женщин: 3 709 рублей против 2 755 рублей соответственно. Таким образом, разница в пользу мужчин составляет 35%.

Третье место — у парикмахерских и салонов красоты. 52% всех операций по картам банка здесь пришлось на женщин, а 48% — на мужчин. «Женский» средний чек за такие услуги летом 2026 года оказался выше «мужского»: 3 893 рубля против 3 129 рублей соответственно.

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