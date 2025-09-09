Акции Apple упали почти на 1,7% после презентации новых устройств

9 сентября на фондовом рынке наблюдалось заметное падение стоимости ценных бумаг компании Apple. К вечеру акции американской корпорации торговались по цене 233,89 доллара (19469 рублей — ред.), что на 1,7% ниже, чем до презентации новых гаджетов, сообщает ТАСС .

Перед окончанием ежегодной презентации новых продуктов компании ситуация была противоположной. По данным электронной биржи Nasdaq, в 20:17 по московскому времени акции показывали рост на 0,24%, достигнув отметки 238,44 доллара (19 847 рублей — ред.) за бумагу.

Однако после завершения мероприятия, где были представлены новые гаджеты, настроение инвесторов изменилось. К 21:12 мск произошел разворот тренда, и акции американской корпорации перешли к снижению.

На состоявшейся презентации Apple показала целый ряд новых устройств. Компания обновила линейку смартфонов, выпустив четыре модели iPhone 17, среди которых особенно выделяется сверхтонкий iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм — самый тонкий смартфон в истории бренда. Также компания анонсировала стартовые цены на гаджеты, среди которых были представлены беспроводные наушники AirPods Pro 3, которые теперь умеют переводить разговоры на иностранных языках в реальном времени. Обновление коснулось и умных часов: Apple Watch. Новинки представлены в трех версиях.

