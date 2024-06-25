Агроном: подорожание моркови в июне не связано с майскими заморозками

Подорожание моркови в июне не связано с майскими заморозками, поскольку эта культура очень устойчива к холодам, заявила РИАМО главный агроном России Октябрина Ганичкина.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил о подорожании моркови на 6,9% в июне, согласно Индексу Мишек. При этом цены остальных товаров в индексе не изменились.

«У меня на даче морковь замечательная, большая. Она пережила все заморозки и дожди. Ничего на нее не повлияло. И даже если предположить, что новые посевы погибли от заморозков, то сейчас в магазинах продается урожай прошлого года. А значит причина подорожания моркови — вовсе не заморозки. Я уверена, что повышение цен носит спекулятивный характер», — считает Ганичкина.

Ранее доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин заявил, что прогнозируемое подорожание в России некоторых фруктов и ягод после майских заморозков может носить спекулятивный характер. Обоснованным может быть подорожание тех сельскохозяйственных культур, которые растут в Центральной части страны, где, собственно, и прошли заморозки в мае.

Каковы будут экономические последствия гибели тысяч гектаров посевов из-за аномальных заморозков в России, читайте в материале РИАМО.