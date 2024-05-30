Экономист Морковкин допустил спекуляцию на ценах на фрукты после заморозков в мае

Экономист: рост цен на фрукты после заморозков в мае может быть спекулятивным

Прогнозируемое подорожание в России некоторых фруктов и ягод после майских заморозков может носить спекулятивный характер, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Стоимость сезонных фруктов и ягод в 2024 году сильно выросла. Например, купить 1 кг черешни, собранной в РФ, сейчас можно за 400-800 рублей. За импортные ягоды нужно отдать от 1 до 3,5 тыс. рублей.

«Обоснованным может быть подорожание тех сельскохозяйственных культур, которые растут в Центральной России, где, собственно, и прошли заморозки в мае. А почему в два раза вырастут цены на землянику или черешню, которые растут преимущественно в южных регионах, не совсем понятно», – поделился мнением экономист.

Он добавил, что подорожание на 10-20% еще можно объяснить, а двукратный ожидаемый рост цен остается под вопросом. По его мнению, здесь нельзя исключать спекуляции.

Морковкин считает, что если правительство вовремя компенсирует нанесенный урожаю ущерб импортными поставками фруктов и овощей (например, из стран СНГ), то серьезного повышения цен на них не будет.