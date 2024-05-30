Почему резко выросла стоимость сезонных фруктов и ягод и что будет дальше

Почему цены на ягоды в РФ бьют рекорды, кто в этом заинтересован и что изменится в июне, читайте в материале РИАМО.

Начало ягодного сезона ознаменовалось заморозками в нескольких регионах России. Сразу после этого СМИ опубликовали информацию о том, что резкое похолодание убило значимую часть урожая. Про все сельскохозяйственные культуры сказать пока сложно, но то, что цены на сезонные фрукты и ягоды «улетели в космос» в этом году, – это факт. Опять-таки объясняется это пресловутыми майскими заморозками и гибелью столь любимых многими ягодок. Но возникают вопросы. Во-первых, заморозки были не везде, а только в некоторых областях РФ и не затронули южные территории, где традиционно выращиваются фрукты. Во-вторых, значительная часть этой продукции завозится в Россию из южных стран, а там ни о каких заморозках не слышали. Так почему же взлетели цены на сезонные фрукты и ягоды и можно ли ожидать их снижения в июне?

В сезоне-2024 цены на ягоды бьют рекорды

Фото - © Медиасток.рф

Стоимость сезонных фруктов и ягод в этом году очень больно бьет по карману россиян. Например, купить килограмм черешни, собранной в РФ, сейчас можно за 400-800 рублей. За импортные ягодки нужно быть готовым выложить от 1 до 3,5 тысяч рублей.

Ароматная земляника подорожает 100%, и килограмм ягод может стоить 6 000 рублей, написал telegram-канал Mash.

Что касается клубники, то, выйдя на рынок с ценой выше прошлогодней на 10-15 % в конце апреля, многие продавцы клубники на фоне информации о рисках для урожая в связи с заморозками подняли цены до 2-2,5 раз относительно прошлого года.

Кому выгоден информационный шум вокруг гибели урожая 2024 года

Фото - © Unsplash.com

Информационный шум, поднимаемый на фоне заморозков и роста цен на сезонные ягоды, создает условия для инфляционных ожиданий и роста цен, комментирует директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.

«Похожая ситуация уже произошла год назад с ценами на куриное мясо и яйца, когда рост цен объяснялся повышением себестоимости, а по факту птицефермы показали рекордные прибыли по итогам 2023 года. Сегодня главными заинтересантами в раскрутке информационного шума по поводу гибели урожая являются производители, импортеры и продавцы сезонных ягод», – констатирует экономист и объясняет, что происходит.

Дело в том, что, во-первых, сезон клубники еще не настал, обычно в наших широтах он приходится на середину июня. Заморозки побили только первый урожай в южных регионах и немного захватили ранние сорта в средней полосе, говорит Сорокина.

Во-вторых, клубнику в средней полосе выращивают смешанным образом, то есть часть в теплицах, и только морозоустойчивые сорта без укрытия, так что потеря урожая клубники в стране несущественная.

В-третьих, большая часть продаваемой в России клубники завозится из Турции и Азербайджана, а там заморозки не повлияли на урожай, да и курс валюты за год не сильно изменился.

«Единственное, что реально оказало влияние на рост себестоимости клубники, – это подорожание топлива, стоимость которого за год выросло в среднем на 7-15 %, что в принципе и вполне обосновало рост цен на первое предложение клубники», – отмечает экономист.

С черешней еще интереснее, говорит она. Местный урожай черешни, которая поставляется с юга России, в этом году пострадал больше, чем клубника, однако основная масса черешни поставляется из Средней Азии, причем сезон этой ягоды также приходится на лето.

«Так что сегодня основная причина роста цен на сезонную ягоду лежит в области проблем цифровой экономики и сознательном нагнетании инфляционных ожиданий» Галина Сорокин

Цены на ягоды и продовольственная инфляция в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

Резкий рост цен на сезонные фрукты и ягоды более наглядно демонстрирует продовольственную инфляцию, чем динамика индекса потребительских цен Росстата, отмечает ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. К возрастающим непрерывно издержкам агропроизводителей добавились неблагоприятные погодные условия в части регионов, что привело к снижению производственных оценок и росту цен, говорит он.

«Следует отметить, что для некоторых позиций сезонных фруктов, например черешни, конец мая – это начало сезона, исторически время самых высоких цен, поэтому есть надежда на снижение стоимости фруктов во второй половине июня. Однако ожидать массового доступного предложения пока не приходится», – уверен эксперт.

Ягодный рынок очень сложный

Фото - © Медиасток.рф

Основатель бренда конфет Frambini Александр Смирнов на примере собственного производства, которое напрямую завязано на натуральной ягодной линейке, рассказал о своем видении ситуации.

«При том, что мы работаем постоянно, с контрактом на долгосрок и на конкретные партии, мы отлично знаем, насколько ягодный рынок сложный», – подчеркивает эксперт.

По его словам, этот рынок имеет ключевые сезонные особенности и свои волны не только в спросе и ожиданиях покупателей, но и в формировании рыночной цены на популярный у потребителей сегмент. При этом сбор, хранение, вся логистика ягоды, уходящей на рынок свежей, не менее проблемны и затратны, чем у той, которая поступает в дальнейший производственный процесс.

«Все это расходы, которые обязательно закладываются в цену продукта. Отсюда и волатильность, колебания в стоимости, на которые среагирует любой участник цепочки, даже продавец лишних килограммов ягоды со своей грядки. Где-то не получилось собрать обычный для местности урожай, а в другом регионе собрано не то чтобы мало, но перекрыть недостаток товара в общем потоке не получится. Поэтому из-за заморозков в Черноземье меняется не участок регионального рынка и не цена ягоды оттуда или в самом регионе, а весь рынок целиком», – объясняет Смирнов.

Что будет с ценами на ягоды и фрукты в июне 2024 года

Фото - © Медиасток.рф

Сейчас черешня, клубника, земляника почти недоступны для большинства россиян из-за высоких цен. Возникает вопрос: изменится ли ситуация в июне или ягоды так и останутся слишком дорогим удовольствием в июне 2024 года?

По наблюдениям основателя бренда конфет Frambini, потребление ягод на национальном рынке остается традиционно высоким. Поэтому новости о потерях у садоводов до 90% урожая вместе с плодоносными культурами достаточно тревожные, полагает он. Люди уже привыкли к стабильному разнообразию рынка и в эконом-, и в премиум-сегментах, меньше занимаются домашней консервацией и заготовками. Тем более что майские заморозки также коснулись и собственных садов. Поэтому пока не стоит ожидать снижения цены – демпинговать в таких условиях никто не будет. А вот на дополнительный импорт ягоды из дружественных стран в самом скором времени можно рассчитывать, высказывает свое мнение Смирнов. Причем, вероятно, закупки понадобятся и в производственных масштабах, для предприятий пищепрома.

«Естественно, что в условиях снижения локальной конкуренции эта „нежная” продукция будет стоить объективно дороже – оптом, в розницу, не важно. Даже не просто дороже год к году. Просто все зарубежные поставщики воспользуются текущей ситуацией и будут уже смело заявлять свой прайс и полноценно влиять на среднюю стоимость ягоды на национальном рынке», – считает Смирнов.