Урожай-2024: как гибель посевов в результате заморозков отразится на ценах в России и мире

Каковы будут экономические последствия гибели тысяч гектаров посевов из-за аномальных заморозков в России, читайте в материале РИАМО.

После очень теплого апреля, когда хорошая погода способствовала быстрому росту растений, пришли майские заморозки, погубившие порядка 1% всех предполагаемых посевов в России. По некоторым подсчетам, пересевать предстоит до 1 миллиона гектаров. Снижение урожайности может произойти и там, где растения не погибли, а подмерзли. Эксперты сходятся во мнении, что это не может не повлиять как на российский, так и на мировой рынок.

Климат «нервничает» — это вредит экономике

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Анализируя последствия майского снегопада 2024 года для урожая в России, нельзя не говорить об агроклиматических и биологических факторах, считает председатель Общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

«В связи с изменением климата количество опасных явлений возрастает, климат „нервничает“ и это становится новой нормой. Общее число их в год достигает в среднем порядка 900-1000 по всей территории России, и почти треть из них наносит значительный ущерб разным отраслям экономики, прежде всего АПК», — полагает эксперт.

В 2023 году в целом на территории России было зафиксировано 1191 опасное явление, из которых 448 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения.

Потери урожая фруктов и ягод в 2024 году в России могут достигать 30-40%

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Среди основных пострадавших культур в результате майских заморозков нужно выделить, во-первых, зерновые культуры, отмечает Петров.

«Заморозки особенно опасны для озимых культур, таких как пшеница и рожь. Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ за 2023 год, в ряде регионов наблюдалось снижение всхожести озимых культур до 20%, так что можно прогнозировать потери не менее этой цифры», — считает эксперт.

Во-вторых, это масличные культуры, такие как подсолнечник и соя, которые страдают от низких температур. Исследования Российской академии сельскохозяйственных наук показывают, что заморозки могут привести к снижению урожайности масличных культур на 15-25%.

В-третьих, это фрукты и ягоды, такие как яблони, груши, вишни и клубника, которые также под угрозой из-за поздних заморозков. Потери урожая фруктов и ягод, согласно данным Союз садоводов России, могут достигать 30-40%, отмечает эксперт.

В 2024 году подорожают не только свежие фрукты, но и соки, вино и сладости

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На сегодняшний день аграрии отмечают, что пострадали плодовые деревья и кустарники, а это значит, что в текущем году урожай яблок, груш, вишни, черешни, винограда будет значительно ниже комментирует ситуацию директор ИЭФ ГУУ, д. э. н., профессор Галина Сорокина. В результате стоит ожидать рост цен не только на свежие фрукты местного производства, то есть относящиеся к низкому ценовому сегменту, но и на соки и вина. А с учетом того, что многие фермеры отмечают урон и в сахарной свекле, при подорожании сахара многие сладости также поднимутся в цене, полагает экономист.

«И хотя поддержку аграриям оказывают селекционеры, предложившие для досева выпавших площадей семена, все же стоит ожидать, что сезонное снижение цен на овощи произойдет намного позже обычного и окажется менее ощутимым, чем обычно», — отмечает Сорокина.

Потери посевов зерновых и масличных культур частично покроются высокими урожаями двух предыдущих лет, однако сохранения роста цен на муку значительно ниже инфляционных в этом году вряд ли стоит ожидать, прогнозирует эксперт.

Цены на муку и хлебобулочные изделия в России к осени вырастут на 5-10%

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По мнению доцента кафедры экономической теории, ведущего научного сотрудника Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, вследствие аномальных заморозков в начале мая 2024 года, в том числе в Центрально-Черноземном районе, преимущественно в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской областях, в которых локально были введены режимы ЧС в отрасли сельского хозяйства, возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты в РФ минимально на 5-10%.

По этой причине аграриям придется пересевать около 1 миллиона гектаров из 85 миллионов гектаров посевов. Вместе с тем, пересев усложняется отсутствием необходимого количества осадков в этих регионах. Предполагается снижение общей урожайности, в том числе зерновых, на несколько миллионов тонн.

«Разумеется, это будет связано с дополнительными затратами на использование семенного материала, удобрений, топлива и ГСМ, что и будет являться основным фактором повышения цен на овощи, фрукты и некоторые категории продуктов питания», — считает эксперт.

Вследствие ожидаемого снижения урожая зерновых, а значит сокращения предложения на мировом зерновом рынке, вырастут мировые цены на зерновые и зернобобовые. Вслед за этим, при прочих равных условиях, к осени могут незначительно вырасти цены на муку и хлебобулочные изделия на внутрироссийском рынке — на 5-10%, прогнозирует Морковкин.

Ситуация с урожаем-2024 — под контролем

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Несмотря на то, что в ряде хозяйств погибло большое количество зерновых и сбор зерновых может сократиться примерно на 4%, в целом проблем с урожаем в 2024 году не будет, считает сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«Дефицита пшеницы, ржи, фруктов, ягод и других товаров ждать не стоит. Ситуация находится под контролем. Говоря о ценах, стоит отметить, что ряд товаров подорожает во второй половине лета и осенью. Заморозки в меньшей степени повлияют на подорожание хлеба, в большей — на увеличение стоимости фруктов, которые выращиваются в нашей стране, ягод, некоторых овощей и соков. Определенный объем ягод и фруктов необходимо будет импортировать. Цены могут вырасти примерно на 10-15%», — считает эксперт.

Согласно данным, предоставленным сервисом мониторинга цен «Ценозавр», на данный момент цены на ряд фруктов и овощей поползли вверх. С одной стороны, это традиционное предсезонное их повышение. С другой — спрос превышает предложение. С начала годы помидоры подорожали на 12,6%, морковь — на 31%, лук — на 18,7%, капуста — на 9,2%, яблоки и груши — на 11%, виноград — на 13,2%.

Экономические последствия майских заморозков в России

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Снижение урожайности приведет к увеличению затрат на производство и логистику, что может вызвать рост цен на сельскохозяйственную продукцию внутри страны, комментирует экономические последствия холодной погоды в мае Вадим Петров.

Продовольственное обеспечение также будет затронуто, добавляет он.

«Снижение урожайности зерновых и масличных культур приводит к дефициту кормов для животноводства, что в свою очередь может сказаться на производстве мяса и молока», — объясняет эксперт.

Уменьшение экспортного потенциала зерна также может повлиять на мировые рынки. Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, и снижение экспорта может привести к росту мировых цен на зерно, говорит Петров.

«Очевидно, что может ожидаться и рост цен на хлебобулочные изделия, растительные масла и фрукты. По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, цены могут вырасти на 10-15% в течение следующего года за годом заморозка», — отмечает эксперт.