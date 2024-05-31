На хлебе, муке, цикории и свекле: семь рецептов домашнего кваса
Фото - © Фотобанк Лори
Существует несколько рецептов приготовления кваса, в зависимости от того, сколько времени вы готовы потратить на ожидание, пока квас созреет.
«Быстрый» домашний квас на дрожжах и бородинском хлебе
Фото - © Фотобанк Лори
Это самый простой и быстрый рецепт приготовления кваса в домашних условиях. На 1.5 литра воды понадобится
- 400 г бородинского хлеба,
- 2 ст. л изюма,
- 6 ст. л сахара,
- 8 г сухих дрожжей.
Хлеб перед приготовлением лучше подсушить в духовке, чтобы он приобрел легкую темноватую корочку. Затем нужно смешать все ингредиенты, залить водой, подогретой до 30 градусов, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поместить в теплое место. Через несколько часов «быстрый» квас уже будет готов. Вкус у него будет не очень насыщенный, но с приятной кислинкой.
«Долгий» домашний квас на дрожжах и бородинском хлебе
Фото - © Фотобанк Лори
В этом рецепте другое соотношение ингредиентов, более продолжительный процесс брожения, но квас в результате получается терпкий и богатый вкусовыми оттенками. На 1,5-2 литра воды понадобится:
- 150 г подрумяненного в духовке бородинского хлеба,
- 4-5 ст. л сахара,
- 4 г сухих дрожжей.
Сухари следует залить кипящей водой и оставить настаиваться на 4-6 часов. Затем добавить сахар и дрожжи, накрыть марлей или салфеткой и поместить в теплое место. Время созревания – около 36 часов. Если напиток получился слишком кислым, можно добавить еще немного сухарей и сахара и оставить на 10-12 часов.
После того, как квас готов, часть размокших сухарей (закваску) можно отложить в отдельную емкость и использовать при приготовлении следующих порций кваса (добавив небольшое количество новых сухарей и сахара) – так вкус напитка будет получаться более ярким и насыщенным. Влажная закваска может храниться в холодильнике длительное время, если поместить ее в герметичную емкость.
«Долгий» квас на бородинском хлебе без дрожжей
Фото - © Фотобанк Лори
Если не использовать дрожжи, время созревания кваса увеличится до 5–6 дней. При этом бездрожжевой квас, как правило, имеет более насыщенный хлебный аромат.
На 2,5 литра воды понадобится:
- 250 гр. подрумяненного в духовке бородинского хлеба,
- 2 столовые ложки изюма,
- 180 гр. сахара.
Для кваса лучше всего использовать кипяченую воду – так напиток будет избавлен от посторонних привкусов. В трехлитровую банку с теплой водой нужно добавить сахар, размешать до полного растворения, а затем засыпать хлеб и изюм. Банку следует накрыть марлей или салфеткой и поставить в теплое место на 5 дней.
После того, как вы процедите готовый квас и перельете его в бутылки, рекомендуется положить в напиток несколько изюминок и оставить в теплом месте еще на 6 часов, это сделает квас более газированным.
Квас из цикория
Фото - © Фотобанк Лори
Цикорий – полезный продукт, в нем содержатся кальций, магний, калий, цинк, медь, железо и натрий. Поэтому квас, приготовленный из цикория, может считаться подходящей альтернативой традиционному хлебному квасу.
На 2.5 литра воды понадобится:
- 1 ст. л. цикория,
- 200 гр. сахара,
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты,
- 4 гр. сухих дрожжей.
В кастрюле следует смешать цикорий, сахар и лимонную кислоту, довести до кипения и снять с огня. После того, как раствор остынет до 30 градусов, в него нужно ввести дрожжи и хорошенько перемешать, а затем поставить в теплое место. На созревание кваса уйдет примерно 4-6 часов.
Белый квас на ржаной муке
Фото - © Фотобанк Лори
Считается, что белый квас более питателен, чем традиционный темный, а также отличается отсутствием горчинки и более «острым» кисловатым вкусом.
На 2,5 литра воды понадобится:
- 1 стакан ржаной муки,
- 100 гр. сахара,
- 1 ст. л. непромытого изюма.
Следует взять два полных стакана теплой воды, развести в ней 80 грамм сахара, добавить муку и непромытый изюм, а затем хорошенько перемешать до консистенции густой сметаны. Эту закваску нужно поставить в теплое место на 2-3 дня. После этого из закваски надо убрать изюм, перелить смесь в трехлитровую банку и залить теплой водой, добавив столовую ложку сахара и ложку муки. Банку разместить в теплом месте на 2 дня.
Белый квас будет готов через 2-3 дня. Если вкус и аромат напитка первого брожения будут слишком слабыми, его нужно слить и на этой же закваске поставить новый квас – не забыв добавить 2 ложки сахара и 2 ложки ржаной муки. Время созревания – 2 дня. Как правило, белый квас второго брожения (и последующих) получается более вкусным и ароматным. Закваску выливать не нужно: ее можно поставить в холодильник и готовить на ней новые порции кваса по мере необходимости. Хранить закваску можно до 2 недель.
Домашний квас на «сухом квасе»
Фото - © Фотобанк Лори
В магазинах можно найти пакетики с так называемым «сухим квасом». Смесь состоит из перемолотых пшеничных и ржаных сухарей, а также ферментированного ржаного солода.
На 2,5 литра воды понадобится:
- 2 ст. л. сухого кваса,
- 2 ст. л. сахара,
- 1/3 ч. л. сухих дрожжей.
Сухой квас следует развести с водой и сахаром, добавить дрожжи и поставить банку в теплое место, накрыв марлей. Через сутки будет готова закваска. Воду нужно слить, оставив только гущу, добавить еще 2 ст. л. сухого кваса и 2 ст. л. сахара, снова налить в банку воду и разместить в теплом месте еще на сутки. После того, как квас созреет, его необходимо процедить и разлить по бутылкам, а на оставшейся закваске, добавив по 1-2 ст. л. сухого кваса и сахара, делать новые порции напитка.
Домашний квас из свеклы
Фото - © Фотобанк Лори
Считается, что свекольный квас полезен для нормализации давления и повышения уровня гемоглобина.
На 2,5 литра воды понадобится:
- 200-300 гр. сырой свеклы,
- 50 гр. бородинского хлеба,
- 80 гр. сахара.
Очищенную свеклу следует нарезать небольшими ломтиками. Бородинский хлеб подрумянить в духовке в течение 15 минут, чтобы образовалась легкая корочка. В банку засыпать сахар, положить свеклу и хлеб. Можно залить будущий квас холодной водой, а можно кипятком, для получения более насыщенного цвета. Банку накрыть марлей и поставить в теплое место на 3-4 дня. Если процесс брожения идет не очень активно, через 1-2 дня можно засыпать в квас столовую ложку непромытого изюма.
Свекольный квас не рекомендуется ставить на подоконнике, лучше всего разместить его в месте, где не будет попадания прямого солнечного света.