На хлебе, муке, цикории и свекле: семь рецептов домашнего кваса

Существует несколько рецептов приготовления кваса, в зависимости от того, сколько времени вы готовы потратить на ожидание, пока квас созреет.

«Быстрый» домашний квас на дрожжах и бородинском хлебе Фото - © Фотобанк Лори Это самый простой и быстрый рецепт приготовления кваса в домашних условиях. На 1.5 литра воды понадобится 400 г бородинского хлеба,

2 ст. л изюма,

6 ст. л сахара,

8 г сухих дрожжей. Хлеб перед приготовлением лучше подсушить в духовке, чтобы он приобрел легкую темноватую корочку. Затем нужно смешать все ингредиенты, залить водой, подогретой до 30 градусов, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поместить в теплое место. Через несколько часов «быстрый» квас уже будет готов. Вкус у него будет не очень насыщенный, но с приятной кислинкой. На квасе, кефире и газировке: 8 рецептов окрошки>>

«Долгий» домашний квас на дрожжах и бородинском хлебе Фото - © Фотобанк Лори В этом рецепте другое соотношение ингредиентов, более продолжительный процесс брожения, но квас в результате получается терпкий и богатый вкусовыми оттенками. На 1,5-2 литра воды понадобится: 150 г подрумяненного в духовке бородинского хлеба,

4-5 ст. л сахара,

4 г сухих дрожжей. Сухари следует залить кипящей водой и оставить настаиваться на 4-6 часов. Затем добавить сахар и дрожжи, накрыть марлей или салфеткой и поместить в теплое место. Время созревания – около 36 часов. Если напиток получился слишком кислым, можно добавить еще немного сухарей и сахара и оставить на 10-12 часов. После того, как квас готов, часть размокших сухарей (закваску) можно отложить в отдельную емкость и использовать при приготовлении следующих порций кваса (добавив небольшое количество новых сухарей и сахара) – так вкус напитка будет получаться более ярким и насыщенным. Влажная закваска может храниться в холодильнике длительное время, если поместить ее в герметичную емкость.

«Долгий» квас на бородинском хлебе без дрожжей Фото - © Фотобанк Лори Если не использовать дрожжи, время созревания кваса увеличится до 5–6 дней. При этом бездрожжевой квас, как правило, имеет более насыщенный хлебный аромат. На 2,5 литра воды понадобится: 250 гр. подрумяненного в духовке бородинского хлеба,

2 столовые ложки изюма,

180 гр. сахара. Для кваса лучше всего использовать кипяченую воду – так напиток будет избавлен от посторонних привкусов. В трехлитровую банку с теплой водой нужно добавить сахар, размешать до полного растворения, а затем засыпать хлеб и изюм. Банку следует накрыть марлей или салфеткой и поставить в теплое место на 5 дней. После того, как вы процедите готовый квас и перельете его в бутылки, рекомендуется положить в напиток несколько изюминок и оставить в теплом месте еще на 6 часов, это сделает квас более газированным. Из мяса, птицы и рыбы: 11 вкусных рецептов шашлыка>>

Квас из цикория Фото - © Фотобанк Лори Цикорий – полезный продукт, в нем содержатся кальций, магний, калий, цинк, медь, железо и натрий. Поэтому квас, приготовленный из цикория, может считаться подходящей альтернативой традиционному хлебному квасу. На 2.5 литра воды понадобится: 1 ст. л. цикория,

200 гр. сахара,

0,5 ч. л. лимонной кислоты,

4 гр. сухих дрожжей. В кастрюле следует смешать цикорий, сахар и лимонную кислоту, довести до кипения и снять с огня. После того, как раствор остынет до 30 градусов, в него нужно ввести дрожжи и хорошенько перемешать, а затем поставить в теплое место. На созревание кваса уйдет примерно 4-6 часов.

Белый квас на ржаной муке Фото - © Фотобанк Лори Считается, что белый квас более питателен, чем традиционный темный, а также отличается отсутствием горчинки и более «острым» кисловатым вкусом. На 2,5 литра воды понадобится: 1 стакан ржаной муки,

100 гр. сахара,

1 ст. л. непромытого изюма. Следует взять два полных стакана теплой воды, развести в ней 80 грамм сахара, добавить муку и непромытый изюм, а затем хорошенько перемешать до консистенции густой сметаны. Эту закваску нужно поставить в теплое место на 2-3 дня. После этого из закваски надо убрать изюм, перелить смесь в трехлитровую банку и залить теплой водой, добавив столовую ложку сахара и ложку муки. Банку разместить в теплом месте на 2 дня. Белый квас будет готов через 2-3 дня. Если вкус и аромат напитка первого брожения будут слишком слабыми, его нужно слить и на этой же закваске поставить новый квас – не забыв добавить 2 ложки сахара и 2 ложки ржаной муки. Время созревания – 2 дня. Как правило, белый квас второго брожения (и последующих) получается более вкусным и ароматным. Закваску выливать не нужно: ее можно поставить в холодильник и готовить на ней новые порции кваса по мере необходимости. Хранить закваску можно до 2 недель.

Домашний квас на «сухом квасе» Фото - © Фотобанк Лори В магазинах можно найти пакетики с так называемым «сухим квасом». Смесь состоит из перемолотых пшеничных и ржаных сухарей, а также ферментированного ржаного солода. На 2,5 литра воды понадобится: 2 ст. л. сухого кваса,

2 ст. л. сахара,

1/3 ч. л. сухих дрожжей. Сухой квас следует развести с водой и сахаром, добавить дрожжи и поставить банку в теплое место, накрыв марлей. Через сутки будет готова закваска. Воду нужно слить, оставив только гущу, добавить еще 2 ст. л. сухого кваса и 2 ст. л. сахара, снова налить в банку воду и разместить в теплом месте еще на сутки. После того, как квас созреет, его необходимо процедить и разлить по бутылкам, а на оставшейся закваске, добавив по 1-2 ст. л. сухого кваса и сахара, делать новые порции напитка.