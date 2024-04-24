Из мяса, птицы и рыбы: 11 вкусных рецептов шашлыка

Шашлык из свинины Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Мясо с ананасами и болгарским перцем Ингредиенты: свинина (кусочками 2,5 см) – 250 г,

ананас консервированный кусочками – 230 г,

уксус яблочный – 2 ст. л. + 1,5 ч. л,

сахар коричневый – 2 ст. л,

щепотка черного молотого перца,

перец болгарский красный (кубиками 1,3 см) – 1/2 шт,

перец болгарский зеленый (кубиками 1,3 см) – 1/2 шт. Кусочки ананаса нужно вынуть из сока и убрать в холодильник. Сок ананаса смешать с уксусом, коричневым сахаром и черным молотым перцем. Половину маринада смешать с кусочками мяса и оставить в холодильнике на 4 часа. Остальной маринад пригодится во время приготовления. Подготовить и нарезать болгарский перец. Жарить шашлык можно на гриле или на углях. На шпажки нужно нанизать мясо, ананасы и перец, чередуя кусочки, а при жарке смазывать маринадом. Подавать такой шашлык можно с рисом. Свинина в горчично-овощном маринаде Ингредиенты: свинина – 1 кг,

лук репчатый – 1 шт,

морковь – 1 шт,

масло растительное – 3 ст. л,

горчица – 2 ст. л,

сметана – 0,5 ст. л.,

уксус яблочный – 2 ст. л,

соль, сахар – по 1 ст. л,

перец черный и красный по щепотке,

специи для шашлыка – 1 ч. л,

лимонный сок – 1-2 ч. л. Для маринада нужно очистить овощи, лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Затем потушить их на среднем огне в течение 3-4 минут, остудить и переложить в миску. Далее необходимо добавить горчицу, сметану, сахар, соль, перец, специи для шашлыка, яблочный уксус. Все это перемешать и положить в маринад мясо, нарезанное на порционные кусочки. Постоять шашлыку нужно около 4 часов, а жарить его можно любым способом. Перед подачей шашлык нужно сбрызнуть лимонным соком и сервировать со свежими овощами.

Шашлык из курицы и индейки Куриное филе с кабачками в кефирном маринаде Ингредиенты: куриное филе – около 400 г,

кабачок – 1 крупный,

лук репчатый – 1 шт,

кефир 1 % – 150 мл,

орегано сушеный – 1 ч. л,

соль, перец – по вкусу. Сначала нужно подготовить мясо и кабачок. Мясо нарезать на порционные кусочки, кабачок – кружочками толщиной 8-10 мм. Далее нужно очистить лук, нарезать его кубиками и добавить к мясу с кабачком. Потом налить кефир, добавить специи, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. Шашлык можно готовить на решетке или на шампурах, также можно его просто запечь в духовке. Подавать его лучше с любым кисло-сладким соусом. Шашлык с абрикосами Ингредиенты: куриное филе – 500 г,

абрикосы – 400 г,

майонез – 50 г,

масло подсолнечное – 1 ст. л,

соевый соус – 1 ст. л,

соль, перец – по вкусу. Абрикосы для такого шашлыка нужны спелые, но плотные и с легко отделяющейся косточкой. Если шашлык будет на деревянных шпажках, то их нужно замочить на 20 минут, чтобы они не сгорели во время жарки. Куриное филе нужно нарезать на порционные кусочки, перемешать с майонезом, подсолнечным маслом, соевым соусом и специями и убрать в холодильник на 30 минут. Абрикосы нужно просто помыть и разделить на половинки. Далее нанизать шашлык, чередуя мясо с абрикосами, и жарить на мангале или в духовке. Индейка в маринаде из йогурта и орегано Ингредиенты: филе индейки – 800 г,

несладкий натуральный йогурт – 200 г,

сушеный орегано – 5 г,

репчатый лук – 2 шт,

свежая мята,

чеснок – 1 зубчик,

соль, перец белый и розовый – по вкусу. Мясо индейки нарезать кубиками, чтобы потом нанизать на шампур, положить в миску, добавить йогурт, орегано, нарезанный полукольцами лук, мяту, чеснок и специи. Все перемешать, накрыть пищевой пленкой и мариновать в течение 2 часов. Важно выбирать натуральный несладкий йогурт малой жирности. Замаринованный шашлык можно готовить на углях и гриле.

Шашлык из говядины и баранины Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори Шашлык из говядины в гранатовом соке Ингредиенты: телятина или говядина — 1 кг,

гранатовый сок – 0,5 л,

репчатый лук – 2 шт,

масло оливковое – 50 мл,

кориандр, соль, перец – по вкусу. Говядину редко выбирают для шашлыка, так как часто она получается жесткой. На самом деле не стоит бояться этого мяса, главное, выбирать свежее мясо, смотреть на его цвет и запах, а перед готовкой удалить с него все пленки. Говядину или телятину нужно нарезать на порционные кусочки, положить в миску, добавить все специи, лук и залить гранатовым соком. Перемешать все, накрыть пленкой и мариновать не меньше 6 часов. Телятину можно мариновать меньше. Жарить такой шашлык нужно традиционно – на шампурах или гриле. Подавать его стоит со свежими овощами. Шашлык по-пекински Ингредиенты: баранина или говядина — 1 кг,

вино шаньсиньское – 25 л,

репчатый лук – 2 шт,

перец болгарский – 2 шт,

помидоры – 1 шт,

яйцо – 1 шт,

яблоко – 1 шт,

масло растительное – 4 ст.л,

соевый соус – 1 ст.л,

глутамат натрия – 1 г,

крахмал кукурузный – 1 ч.л,

соль, перец – по вкусу. Мясо помыть, освободить от пленок и нарезать небольшими ломтиками. Репчатый лук почистить и нарезать тонкими кольцами. Подготовленные болгарский перец, яблоко и помидор нарезать мелкими кусочками. К мясу в миске добавить яблоко и помидор, залить соевым соусом, сбрызнуть вином, добавить специи, глутамат натрия и взбитое с крахмалом яйцо. Перемешать и оставить мариноваться не меньше часа. На шампур нанизать мясо, лук и сладкий перец. Готовить такой шашлык можно и на углях, и на сковороде в раскаленном масле. Шашлык из рубленого мяса Ингредиенты: баранина и говядина – 800 г,

репчатый лук – 3 шт,

яйцо – 1 шт,

мука – 50 г,

перец красный молотый – 2 ст. л,

соль, перец – по вкусу. Из говядины и баранины нужно сделать фарш – прокрутить в мясорубке два раза. Мясо не должно быть слишком постным, жир поможет сформировать правильный кебаб. Далее в фарш нужно добавить рубленый репчатый лук, сырое яйцо, соль и перец и хорошо перемешать. Фарш должен немного постоять. Нанизывать на шампуры или шпажки фарш нужно так, чтобы он не свисал. Руки необходимо смочить водой, сформировать небольшие сардельки по 50-60 г и нанизать, как бы оборачивая шампур фаршем. Потом такой шашлык нужно запанировать в муке с молотым перцем и жарить как обычный шашлык. Подавать кебаб лучше всего с луком, который можно немного промариновать, и со свежими овощами.