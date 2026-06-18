Человек выпал из окна многоэтажки в подмосковных Люберцах Происшествия сегодня в 11:28 Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Человек выпал из окна многоквартирного жилого дома в городском округе Люберцы. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего нет, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

ЧП произошло в четверг днем по адресу: Преображенская улица, дом № 17 корп 1. На опубликованных кадрах видно, как под окнами многоэтажки стоит карета скорой помощи, а у подъезда собрались очевидцы происшествия. На данный момент других подробностей инцидента нет. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.