Человек выпал из окна многоэтажки в подмосковных Люберцах
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Человек выпал из окна многоквартирного жилого дома в городском округе Люберцы. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего нет, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
ЧП произошло в четверг днем по адресу: Преображенская улица, дом № 17 корп 1.
На опубликованных кадрах видно, как под окнами многоэтажки стоит карета скорой помощи, а у подъезда собрались очевидцы происшествия.
На данный момент других подробностей инцидента нет.
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