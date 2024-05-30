На квасе, кефире и газировке: 8 рецептов окрошки
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО – несколько рецептов любимого летнего блюда россиян.
Окрошка на квасе
Фото - © Фотобанк Лори
Чаще всего люди спорят, что вкуснее: окрошка на квасе или на кефире. Квас обычно в этой «битве» побеждает. Итак, для приготовления такой окрошки понадобятся:
- картофель – 500 г,
- яйца – 3 шт,
- редис – 200 г,
- свежие огурцы – 300 г,
- зеленый лук – 30 г,
- укроп – 15 г,
- петрушка – 15 г,
- колбаса вареная (по желанию) – 300 г,
- хлебный квас – 1,5 л,
- сметана (по желанию) – 200 г,
- специи по вкусу.
Картофель тщательно промыть и отварить в мундире до готовности. На это уйдет примерно 20 минут – в зависимости от размера картофелин. Отварите яйца.
Редис нужно промыть и нарезать тонкими кружочками. Огурцы также промыть, разрезать пополам и нарезать тонкими ломтиками.
Всю зелень мелко нашинковать. Колбасу – нарезать мелкими кубиками.
Отваренную картошку и яйца нужно остудить и также нарезать кубиками.
Выложить все ингредиенты в миску, залить квасом и тщательно перемешать. Добавить по вкусу специи и сметану.
Окрошка на хлебе
Фото - © Фотобанк Лори
- квас хлебный – 1 л,
- хлеб ржаной – 200 г,
- колбаса – 100 г,
- сыр – 100 г,
- яйца отварные – 1 шт,
- огурцы свежие – 1 шт,
- сметана – 2 ст. л,
- зелень – по 1 пучку,
- специи по вкусу.
Колбасу, отварные яйца, огурцы нарезать кубиками. Хлеб нарезать кубиками покрупнее. Зелень мелко нашинковать. Все ингредиенты смешать в миске, заправить квасом. При подаче добавить сметану и посыпать зеленью.
Окрошка на кефире
Фото - © Фотобанк Лори
Окрошку на кефире диетологи считают более полезной, чем на квасе, ведь она содержит пробиотики, необходимые для правильного пищеварения.
- картофель – 4 клубня,
- яйца – 4 шт,
- колбаса салями – 150 г,
- свежие огурцы – 3 шт,
- редис – 220 г,
- зеленый лук, укроп – 1-2 пучка,
- кефир – 1 л,
- газированная вода – 900 мл,
- сметана – 2-3 ст. л,
- специи – по вкусу.
Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и отварить до готовности. Яйца отварить и мелко покрошить.
Один огурец натереть на терке, остальные – нарезать кубиками. Салями нарезать небольшими кубиками. Лук и петрушку мелко нарезать.
Редис натереть на крупной терке.
Смешать все ингредиенты в миске, залить кефиром и газировкой и тщательно перемешать. При желании добавить сметану, вкус уравновесить специями.
В качестве газировки многие люди предпочитают добавлять «Боржоми».
Окрошка на айране
Фото - © Фотобанк Лори
Окрошка на айране – блюдо на любителя, однако единожды распробовав это блюдо, оторваться от него будет уже невозможно.
- редиска – 400 г,
- ветчина – 400 г,
- яйца – 2-3 шт,
- свежие огурцы – 2-3 шт,
- зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
- картофель – 3-5 шт,
- айран – 1–1,5 л,
- специи по вкусу.
Картофель и яйца отварить до готовности. Ветчину можно заменить на обычную «Докторскую» колбасу – нарезать кубиками. Огурцы также нарезать кубиками. Редиску можно нарезать кубиками или тонкими кружочками. Яйца нарубить мелко. Зелень нашинковать.
Смешать все ингредиенты в миске, залить айраном и добавить специи по вкусу.
Не забывайте, что заливать окрошку нужно лишь тогда, когда все ингредиенты остыли.
Окрошка на сыворотке
Фото - © Фотобанк Лори
Усложненный рецепт окрошки для гурманов.
- вареная колбаса – 250 г,
- яйца – 5 шт,
- картофель – 5 шт,
- редис – 200 г,
- сыворотка – 1,5 л,
- огурцы свежие – 2 шт,
- сметана – по вкусу,
- кефир – 1/2 л,
- зелень – по вкусу,
- минеральная вода с газом – 300 мл.
Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками.
Колбасу, огурец и редис также нарезать кубиками.
Зелень (лук, укроп, петрушку) нашинковать.
Все ингредиенты сложить в миску, заправить сметаной, сывороткой, кефиром и минеральной водой с газом. Тщательно перемешать и добавить специи. Затем окрошку нужно поставить на некоторое время в холодильник.
При желании можно добавить немного горчицы или лимонной кислоты – так вкус получится пикантнее.
Окрошка из свеклы
Фото - © Фотобанк Лори
Оригинальная окрошка для любителей фиолетового овоща.
- огурцы – 300 г,
- редис – 200 г,
- яйцо – 4 шт,
- свекла – 1 шт,
- зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
- специи по вкусу,
- кефир – 1,5 л.
Отварить яйца и свеклу, затем нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, редис – мелкими продолговатыми дольками. Зеленый лук и укроп нашинковать и немного размять вилкой.
В миску выложить ингредиенты, залить кефиром и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать и убрать в холодильник.
Окрошка из цветной капусты
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Цветная капуста добавляет окрошке необычный вкус. Попробуйте!
- кефир – 500 г,
- вода кипяченая – 500 г,
- цветная капуста – 500 г,
- морковь – 100 г,
- яйцо – 2 шт,
- петрушка – 10 г (пучок),
- специи по вкусу.
Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной вода.
Морковь вымыть, очистить и отварить. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками.
Яйца сварить, очистить и нарезать кубиками.
Капусту, морковь, яйца залить разбавленным водой кефиром, посолить, добавить специи по вкусу и зелень. Убрать в холодильник на 15 минут.
Окрошка из грибов
Фото - © Фотобанк Лори
Еще один необычный рецепт окрошки на квасе.
- хлебный квас – 2 л,
- соленые или маринованные грибы – 200 г,
- зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
- картофель – 5 шт,
- хрен – 50 г,
- сметана – 4 ст. л,
- специи по вкусу.
Грибы перебрать, промыть, мелко нарубить. Картофель отварить в мундире, очистить и мелко нарезать. Натереть на терке очищенный хрен, нашинковать зеленый лук. Все сложить в кастрюлю и залить хлебным квасом, хорошо размешать, посолить, заправить половиной сметаны, остальной полить, подавая на стол.