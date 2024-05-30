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На квасе, кефире и газировке: 8 рецептов окрошки

В материале РИАМО – несколько рецептов любимого летнего блюда россиян.

Окрошка на квасе Фото - © Фотобанк Лори Чаще всего люди спорят, что вкуснее: окрошка на квасе или на кефире. Квас обычно в этой «битве» побеждает. Итак, для приготовления такой окрошки понадобятся: картофель – 500 г,

яйца – 3 шт,

редис – 200 г,

свежие огурцы – 300 г,

зеленый лук – 30 г,

укроп – 15 г,

петрушка – 15 г,

колбаса вареная (по желанию) – 300 г,

хлебный квас – 1,5 л,

сметана (по желанию) – 200 г,

специи по вкусу. Картофель тщательно промыть и отварить в мундире до готовности. На это уйдет примерно 20 минут – в зависимости от размера картофелин. Отварите яйца. Редис нужно промыть и нарезать тонкими кружочками. Огурцы также промыть, разрезать пополам и нарезать тонкими ломтиками. Всю зелень мелко нашинковать. Колбасу – нарезать мелкими кубиками. Отваренную картошку и яйца нужно остудить и также нарезать кубиками. Выложить все ингредиенты в миску, залить квасом и тщательно перемешать. Добавить по вкусу специи и сметану.

Окрошка на хлебе Фото - © Фотобанк Лори квас хлебный – 1 л,

хлеб ржаной – 200 г,

колбаса – 100 г,

сыр – 100 г,

яйца отварные – 1 шт,

огурцы свежие – 1 шт,

сметана – 2 ст. л,

зелень – по 1 пучку,

специи по вкусу. Колбасу, отварные яйца, огурцы нарезать кубиками. Хлеб нарезать кубиками покрупнее. Зелень мелко нашинковать. Все ингредиенты смешать в миске, заправить квасом. При подаче добавить сметану и посыпать зеленью.

Окрошка на кефире Фото - © Фотобанк Лори Окрошку на кефире диетологи считают более полезной, чем на квасе, ведь она содержит пробиотики, необходимые для правильного пищеварения. картофель – 4 клубня,

яйца – 4 шт,

колбаса салями – 150 г,

свежие огурцы – 3 шт,

редис – 220 г,

зеленый лук, укроп – 1-2 пучка,

кефир – 1 л,

газированная вода – 900 мл,

сметана – 2-3 ст. л,

специи – по вкусу. Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и отварить до готовности. Яйца отварить и мелко покрошить. Один огурец натереть на терке, остальные – нарезать кубиками. Салями нарезать небольшими кубиками. Лук и петрушку мелко нарезать. Редис натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты в миске, залить кефиром и газировкой и тщательно перемешать. При желании добавить сметану, вкус уравновесить специями. В качестве газировки многие люди предпочитают добавлять «Боржоми».

Окрошка на айране Фото - © Фотобанк Лори Окрошка на айране – блюдо на любителя, однако единожды распробовав это блюдо, оторваться от него будет уже невозможно. редиска – 400 г,

ветчина – 400 г,

яйца – 2-3 шт,

свежие огурцы – 2-3 шт,

зеленый лук и укроп – по 1 пучку,

картофель – 3-5 шт,

айран – 1–1,5 л,

специи по вкусу. Картофель и яйца отварить до готовности. Ветчину можно заменить на обычную «Докторскую» колбасу – нарезать кубиками. Огурцы также нарезать кубиками. Редиску можно нарезать кубиками или тонкими кружочками. Яйца нарубить мелко. Зелень нашинковать. Смешать все ингредиенты в миске, залить айраном и добавить специи по вкусу. Не забывайте, что заливать окрошку нужно лишь тогда, когда все ингредиенты остыли.

Окрошка на сыворотке Фото - © Фотобанк Лори Усложненный рецепт окрошки для гурманов. вареная колбаса – 250 г,

яйца – 5 шт,

картофель – 5 шт,

редис – 200 г,

сыворотка – 1,5 л,

огурцы свежие – 2 шт,

сметана – по вкусу,

кефир – 1/2 л,

зелень – по вкусу,

минеральная вода с газом – 300 мл. Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками. Колбасу, огурец и редис также нарезать кубиками. Зелень (лук, укроп, петрушку) нашинковать. Все ингредиенты сложить в миску, заправить сметаной, сывороткой, кефиром и минеральной водой с газом. Тщательно перемешать и добавить специи. Затем окрошку нужно поставить на некоторое время в холодильник. При желании можно добавить немного горчицы или лимонной кислоты – так вкус получится пикантнее.

Окрошка из свеклы Фото - © Фотобанк Лори Оригинальная окрошка для любителей фиолетового овоща. огурцы – 300 г,

редис – 200 г,

яйцо – 4 шт,

свекла – 1 шт,

зеленый лук и укроп – по 1 пучку,

специи по вкусу,

кефир – 1,5 л. Отварить яйца и свеклу, затем нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, редис – мелкими продолговатыми дольками. Зеленый лук и укроп нашинковать и немного размять вилкой. В миску выложить ингредиенты, залить кефиром и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать и убрать в холодильник.

Окрошка из цветной капусты Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Цветная капуста добавляет окрошке необычный вкус. Попробуйте! кефир – 500 г,

вода кипяченая – 500 г,

цветная капуста – 500 г,

морковь – 100 г,

яйцо – 2 шт,

петрушка – 10 г (пучок),

специи по вкусу. Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной вода. Морковь вымыть, очистить и отварить. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить, очистить и нарезать кубиками. Капусту, морковь, яйца залить разбавленным водой кефиром, посолить, добавить специи по вкусу и зелень. Убрать в холодильник на 15 минут.