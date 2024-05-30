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На квасе, кефире и газировке: 8 рецептов окрошки

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

В материале РИАМО – несколько рецептов любимого летнего блюда россиян.

Окрошка на квасе

Фото - © Фотобанк Лори

Чаще всего люди спорят, что вкуснее: окрошка на квасе или на кефире. Квас обычно в этой «битве» побеждает. Итак, для приготовления такой окрошки понадобятся:

  • картофель – 500 г,
  • яйца – 3 шт,
  • редис – 200 г,
  • свежие огурцы – 300 г,
  • зеленый лук – 30 г,
  • укроп – 15 г,
  • петрушка – 15 г,
  • колбаса вареная (по желанию) – 300 г,
  • хлебный квас – 1,5 л,
  • сметана (по желанию) – 200 г,
  • специи по вкусу.

Картофель тщательно промыть и отварить в мундире до готовности. На это уйдет примерно 20 минут – в зависимости от размера картофелин. Отварите яйца.

Редис нужно промыть и нарезать тонкими кружочками. Огурцы также промыть, разрезать пополам и нарезать тонкими ломтиками.

Всю зелень мелко нашинковать. Колбасу – нарезать мелкими кубиками.

Отваренную картошку и яйца нужно остудить и также нарезать кубиками.

Выложить все ингредиенты в миску, залить квасом и тщательно перемешать. Добавить по вкусу специи и сметану.

Окрошка на хлебе

Фото - © Фотобанк Лори

  • квас хлебный – 1 л,
  • хлеб ржаной – 200 г,
  • колбаса – 100 г,
  • сыр – 100 г,
  • яйца отварные – 1 шт,
  • огурцы свежие – 1 шт,
  • сметана – 2 ст. л,
  • зелень – по 1 пучку,
  • специи по вкусу.

Колбасу, отварные яйца, огурцы нарезать кубиками. Хлеб нарезать кубиками покрупнее. Зелень мелко нашинковать. Все ингредиенты смешать в миске, заправить квасом. При подаче добавить сметану и посыпать зеленью.

Окрошка на кефире

Фото - © Фотобанк Лори

Окрошку на кефире диетологи считают более полезной, чем на квасе, ведь она содержит пробиотики, необходимые для правильного пищеварения.

  • картофель – 4 клубня,
  • яйца – 4 шт,
  • колбаса салями – 150 г,
  • свежие огурцы – 3 шт,
  • редис – 220 г,
  • зеленый лук, укроп  – 1-2 пучка,
  • кефир – 1 л,
  • газированная вода – 900 мл,
  • сметана – 2-3 ст. л,
  • специи – по вкусу.

Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и отварить до готовности. Яйца отварить и мелко покрошить.

Один огурец натереть на терке, остальные – нарезать кубиками. Салями нарезать небольшими кубиками. Лук и петрушку мелко нарезать.

Редис натереть на крупной терке.

Смешать все ингредиенты в миске, залить кефиром и газировкой и тщательно перемешать. При желании добавить сметану, вкус уравновесить специями.

В качестве газировки многие люди предпочитают добавлять «Боржоми».

Окрошка на айране

Фото - © Фотобанк Лори

Окрошка на айране – блюдо на любителя, однако единожды распробовав это блюдо, оторваться от него будет уже невозможно.

  • редиска – 400 г,
  • ветчина – 400 г,
  • яйца – 2-3 шт,
  • свежие огурцы – 2-3 шт,
  • зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
  • картофель – 3-5 шт,
  • айран – 1–1,5 л,
  • специи по вкусу.

Картофель и яйца отварить до готовности. Ветчину можно заменить на обычную «Докторскую» колбасу – нарезать кубиками. Огурцы также нарезать кубиками. Редиску можно нарезать кубиками или тонкими кружочками. Яйца нарубить мелко. Зелень нашинковать.

Смешать все ингредиенты в миске, залить айраном и добавить специи по вкусу.

Не забывайте, что заливать окрошку нужно лишь тогда, когда все ингредиенты остыли.

Окрошка на сыворотке

Фото - © Фотобанк Лори

Усложненный рецепт окрошки для гурманов.

  • вареная колбаса – 250 г,
  • яйца – 5 шт,
  • картофель – 5 шт,
  • редис – 200 г,
  • сыворотка – 1,5 л,
  • огурцы свежие – 2 шт,
  • сметана – по вкусу,
  • кефир – 1/2 л,
  • зелень – по вкусу,
  • минеральная вода с газом – 300 мл.

Картофель отварить в мундире, яйца – вкрутую. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками.

Колбасу, огурец и редис также нарезать кубиками.

Зелень (лук, укроп, петрушку) нашинковать.

Все ингредиенты сложить в миску, заправить сметаной, сывороткой, кефиром и минеральной водой с газом. Тщательно перемешать и добавить специи. Затем окрошку нужно поставить на некоторое время в холодильник.

При желании можно добавить немного горчицы или лимонной кислоты – так вкус получится пикантнее.

Окрошка из свеклы

Фото - © Фотобанк Лори

Оригинальная окрошка для любителей фиолетового овоща.

  • огурцы – 300 г,
  • редис – 200 г,
  • яйцо – 4 шт,
  • свекла – 1 шт,
  • зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
  • специи по вкусу,
  • кефир – 1,5 л.

Отварить яйца и свеклу, затем нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, редис – мелкими продолговатыми дольками. Зеленый лук и укроп нашинковать и немного размять вилкой.

В миску выложить ингредиенты, залить кефиром и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать и убрать в холодильник.

Окрошка из цветной капусты

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Цветная капуста добавляет окрошке необычный вкус. Попробуйте!

  • кефир – 500 г,
  • вода кипяченая – 500 г,
  • цветная капуста – 500 г,
  • морковь – 100 г,
  • яйцо – 2 шт,
  • петрушка – 10 г (пучок),
  • специи по вкусу.

Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной вода.

Морковь вымыть, очистить и отварить. Затем остудить и нарезать мелкими кубиками.

Яйца сварить, очистить и нарезать кубиками.

Капусту, морковь, яйца залить разбавленным водой кефиром, посолить, добавить специи по вкусу и зелень. Убрать в холодильник на 15 минут.

Окрошка из грибов

Фото - © Фотобанк Лори

Еще один необычный рецепт окрошки на квасе.

  • хлебный квас – 2 л,
  • соленые или маринованные грибы – 200 г,
  • зеленый лук и укроп – по 1 пучку,
  • картофель – 5 шт,
  • хрен – 50 г,
  • сметана – 4 ст. л,
  • специи по вкусу.

Грибы перебрать, промыть, мелко нарубить. Картофель отварить в мундире, очистить и мелко нарезать. Натереть на терке очищенный хрен, нашинковать зеленый лук. Все сложить в кастрюлю и залить хлебным квасом, хорошо размешать, посолить, заправить половиной сметаны, остальной полить, подавая на стол.