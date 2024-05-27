Как помочь ребенку справиться со стрессом во время экзаменов: советы родителям

Как помочь школьнику справиться с экзаменационной гонкой и не получить нервных расстройств, РИАМО рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова.

В чем причина стресса во время ЕГЭ и ОГЭ Фото - © Медиасток.рф Время сдачи ЕГЭ и ОГЭ – периоды, когда школьникам нужно мобилизовать умственные и физические возможности, чтобы получить желаемый результат. Естественно, в процессе сдачи тестов может возникнуть стресс – состояние нервной системы, связанное с повышенным напряжением. Если ребенок воспринимает экзаменационную ситуацию как что-то ужасное, катастрофизирует ее, то негативный эффект от данной ситуации будет значительно выше. И чаще всего такая сверхнегативная интерпретация ситуации идет от родителей, который подчас тревожатся за результаты экзамена куда сильнее, чем сами дети. Часто ученики испытывают сильное психологическое давление со всех сторон. Родители и учителя рисуют ужасные картины последствий несданного экзамена, думая, что тем самым повысят мотивацию школьников. При этом запугивание и давление нередко приводят к чрезмерному напряжению и не позволяют ученику увидеть саму возможность позитивного исхода событий. А между тем визуализация положительного результата – очень важный фактор уверенности в себе и своих силах. Поддержка и понимание со стороны близких в этой ситуации неоценимы, поэтому во время экзаменов родителям необходимо в первую очередь самим находиться в спокойном, ресурсном состоянии (так называют состояние, в котором человек имеет физические и психологические силы для решения важных для него задач), чтобы не транслировать ребенку свое напряжение. Вузы Подмосковья: где получить высшее техническое или гуманитарное образование в регионе>>

Как понять, что ребенок испытывает страх перед экзаменом Фото - © Freepik.com Многие дети не рассказывают родителям о том, что экзамены становятся причиной тяжелых переживаний и мыслей о том, что «все пропало». Однако родители по косвенным признакам могут сделать выводы, что психоэмоциональное состояние школьника не в порядке. С точки зрения проявлений на физиологическом уровне родителям стоит обратить внимание на следующие состояния: бессонница,

жалобы на частое сердцебиение,

головные боли,

несварение желудка, спазмы в кишечнике и боли в животе,

потеря аппетита либо переедание, то есть «заедание» сильных негативных эмоций. Существуют также психологические признаки стресса, на которые должны обращать внимание родители. К таким признакам относятся: трудности концентрации и устойчивости внимания, чрезмерная рассеянность, сложности с запоминанием материала и расстройство памяти, чрезмерная тревожность и излишнее беспокойство, беспричинные слезы, страхи у ребенка, резкая смена настроения и появление раздражительности. Тревожным «звоночком» может стать ситуация, когда ребенок не выходит из-за стола, работает по ночам, неравномерно распределяет свою нагрузку. Это может привести в дальнейшем к истощению организма и, как следствие, к сильному стрессу со всеми его последствиями в виде психосоматических расстройств, неуверенности в себе, тревожности, либо даже депрессивного эпизода. Также следует быть предельно внимательным, если школьник переоценивает важность ЕГЭ или ОГЭ. Если подросток говорит о том, что успешная сдача экзамена – это единственный путь к хорошему будущему, а иначе его ждут одни провалы и неудачи, он не сможет получить достойное образование, найти работу и так далее, необходимо поговорить с ним и развеять такие катастрофизирующие мысли. Подобные ошибки мышления (катастрофизация) неизменно приводят к тревоге, неуверенности в себе и снижению самооценки. Родители должны объяснить, что исход экзамена не делает ребенка плохим или хорошим, и они в любом случае будут на его стороне. Пересдача ЕГЭ в 2024 году: какие экзамены можно пересдать и как это сделать>>

Что такое деструктивный стресс и как его распознать Фото - © Медиасток.рф Экзамены сами по себе являются испытанием для нервной системы. Но существует такой вид стресса, как дистресс – деструктивный, негативный вид стресса, который разрушает весь организм. Данный вид стресса возникает чаще неожиданно, спонтанно, при состоянии напряжения, достигшем критического значения. При этом он может также являться и результатом «накопленного» стресса, при котором медленно происходит снижение сопротивляемости организма, с последующим угасанием сопротивления. Такое состояние может приобрести хронический характер. Дистресс связан с негативными эмоциями и оказывает вредное влияние на здоровье. Распознать его можно по учащенному сердцебиению, частым головным болям, неконтролируемому голоду или беспричинному отсутствию аппетита, проблемам со сном. Существует и достаточно опасное, острое проявление дистресса - панические атаки. Проявляются они в состоянии сильнейшего страха и сопровождаются вегетативными проявлениями в виде учащенного сердцебиения, тремора в конечностях, трудностей с дыханием. Если тревога вызывает ежедневные или частые проблемы в повседневной жизни (а особенно в экзаменационный период), то есть основания подозревать тревожное расстройство. При обнаружении таких проявлений следует обратиться за консультацией к неврологу и клиническому психологу.

Как создать комфортную атмосферу и снизить тревожность перед экзаменом Фото - © Медиасток.рф Родителю стоит заниматься психообразованием на тему тревоги. Если у него есть знания о тревожности, то ему будет проще понимать и поддерживать ребенка и это, в целом, улучшит детско-родительские отношения. Очень важно стараться не пугать себя и подростка, не фантазировать о провалах. Чаще всего нагнетание ужаса только снижает мотивацию вместо того, чтобы настроить на рабочий лад. Рекомендуется разработать совместный план на случай любого исхода событий, помнить самому и напоминать школьнику, что есть разные варианты действий, если баллы окажутся ниже ожидаемых. Можно, например, пересдать экзамен, либо взять год на подготовку и пересдать ЕГЭ еще раз, либо поступить в другой вуз, а затем перевестись в тот, который больше подходит. К тому же полезно учитывать, что не всегда обучение в желаемом вузе приводит к построению карьеры мечты, да и престижность вуза не является гарантией успеха и карьерного роста. Важно понимать, что родитель – это безопасная фигура для ребенка, поддержка и опора и, если родители сами в тревоге, все это очень негативно сказывается на детях. Как не стать жертвой мошенников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: полезные советы>>