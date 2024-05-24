Как не стать жертвой мошенников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: полезные советы
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Стоит ли искать готовые ответы к ОГЭ и ЕГЭ и как не стать жертвой мошенника при поиске репетитора и покупке онлайн-курса, читайте в материале РИАМО.
Стоит ли искать готовые ответы к ОГЭ и ЕГЭ в интернете
Фото - © Медиасток.рф
В мессенджерах и социальных сетях десятки сообществ предлагают ученикам «готовые» экзаменационные ответы к ОГЭ и ЕГЭ за небольшую плату.
Мошенники убеждают школьников, что все ответы получены напрямую из официального источника (часто даже подделывают водяной знак ФИПИ) и выкладывают поддельные отзывы «благодарных» выпускников. Получив деньги, злоумышленники отправляют ученикам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, контрольно-измерительные материалы ОГЭ и ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность.
Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются. Входить в него могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить с собой мобильные телефоны и другие электронные устройства.
Разработчики создают только отдельные задачи, а варианты компонуются автоматически. Затем они шифруются и отправляются по всей стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают непосредственно перед началом экзамена.
Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена, и они тоже зашифрованы. Затем их загружают в специальную программу, которая автоматически проверяет работы.
«Мы призываем быть бдительными и помнить, что настоящие ответы на экзамен нигде не продаются. А скачивание таких „ответов“ на смартфон — это еще и риск заразить устройство вредоносным ПО», — предупреждает Кузьменко.
Как не стать жертвой мошенника при поиске репетитора к ОГЭ и ЕГЭ
Фото - © Медиасток.рф
Мошеннические схемы, по которым работают лжерепетиторы, очень просты: обычно берется предоплата за несколько занятий или за какой-то период вперед (часто за месяц), после чего «преподаватель» исчезает.
Педагог-историк, эксперт по методологии преподавания истории в средней школе Максим Кириллов поделился с РИАМО своими рекомендациями о том, как не попасть на мошенника при поиске репетитора. Он советует следующее:
- обязательно запрашивать у преподавателя диплом о высшем образовании и копию трудовой книжки, чтобы иметь представление об опыте работы потенциального наставника;
- выяснять методику преподавания: лучше всего спросить об этом по телефону, чтобы человек ответил сразу и не смог «загуглить», а затем проверить в интернете, существует ли эта методика на самом деле и насколько она эффективна;
- если репетитор просит оплатить сразу несколько занятий вперед, нужно попросить его составить договор на оказание услуг;
- запросить отзывы и контакты родителей учеников, которых педагог уже готовил к экзаменам: если они сданы успешно, то родители с радостью поделятся отзывами и будут рекомендовать репетитора.
«Самый простой и действенный способ — это найти репетитора по рекомендациям в родительских сообществах. Также прекрасную рекомендацию могут дать студенты, которые успешно сдали ЕГЭ и поступили в вузы. Например, когда я был студентом, я мог с чистым сердцем порекомендовать своего репетитора, который очень мне помог», — отметил Кириллов.
Как не попасться на мошенника при покупке онлайн-курса
Фото - © Медиасток.рф
Кандидат филологических наук, основательница онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Insperia Анна Солдаева рекомендует при выборе онлайн-курсов для экзамена проверять регистрацию школы (ИП или ООО) и читать отзывы о ней интернете (особенно важна информация о претензиях и судах).
Педагог подчеркивает, что оплату онлайн-курсов следует осуществлять только на официальном сайте и ни в коем случае не делать переводов на карту физического лица.
«Самая распространенная история в онлайн-школах — это отсутствие возможности вернуть деньги за неиспользованные курсы / время обучения. Порядок осуществления возврата должен быть написан в договоре-оферте. Если его там нет, это прямое нарушение закона „О защите прав потребителей“», — предупреждает Солдаева.
При этом она отмечает, что многие онлайн-школы предоставляют возможность вернуть полную сумму оплаты в течение определенного времени (обычно одной-двух недель) после старта обучения, если курс по какой-то причине не подошел.
«Обязательно уточняйте детали возврата средств перед оплатой курса», — советует преподаватель.
Репетитор по истории и обществознанию Лилия Халимова вообще не рекомендует покупать онлайн-интенсивы за несколько недель до ОГЭ или ЕГЭ.
«Если интенсив нужен для ученика, который ни разу не открывал учебники и не готов к экзамену совсем, то самый лучший вариант — обратиться к сайту ФИПИ, где выложены тестовые материалы в открытом банке заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Второй год измененный сайт ФИПИ позволяет пройти тестовые вопросы и тут же проверить ответы. Поэтому, если знаний немного, лучше обратиться к сайту ФИПИ и максимально прорешать все возможные варианты тестовых заданий. Это полезно и к тому же бесплатно», — делится советом педагог.