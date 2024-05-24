Как не стать жертвой мошенников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: полезные советы

Стоит ли искать готовые ответы к ОГЭ и ЕГЭ в интернете

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В мессенджерах и социальных сетях десятки сообществ предлагают ученикам «готовые» экзаменационные ответы к ОГЭ и ЕГЭ за небольшую плату.

Мошенники убеждают школьников, что все ответы получены напрямую из официального источника (часто даже подделывают водяной знак ФИПИ) и выкладывают поддельные отзывы «благодарных» выпускников. Получив деньги, злоумышленники отправляют ученикам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, контрольно-измерительные материалы ОГЭ и ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность.

Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются. Входить в него могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить с собой мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Разработчики создают только отдельные задачи, а варианты компонуются автоматически. Затем они шифруются и отправляются по всей стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают непосредственно перед началом экзамена.

Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена, и они тоже зашифрованы. Затем их загружают в специальную программу, которая автоматически проверяет работы.

«Мы призываем быть бдительными и помнить, что настоящие ответы на экзамен нигде не продаются. А скачивание таких „ответов“ на смартфон — это еще и риск заразить устройство вредоносным ПО», — предупреждает Кузьменко.