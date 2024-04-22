Сдача ЕГЭ-2024: новое расписание с учетом пересдачи и отмена экзаменов в регионах РФ
Фото - © Медиасток.рф
Об изменениях в расписании Единого государственного экзамена в 2024 году читайте в материале РИАМО.
Новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом пересдачи
Фото - © Медиасток.рф
22 апреля Минпросвещения опубликовало приказ, который регламентирует даты проведения Единого государственного экзамена в 2024 году с учетом новых изменений – возможности для школьников пересдать один из предметов до окончания приемной компании в вузы.
В расписание экзаменов основного периода ЕГЭ были внесены изменения. В частности, экзамен по физике пройдет 4 июня вместо 10 июня. Устная часть экзамена по иностранным языкам в новом расписании запланирована на 7 и 8 июня (вместо 17 и 18 июня). Письменная часть экзамена по иностранным языкам и ЕГЭ по биологии перенесены на 11 июня.
Расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году:
- 23 мая (четверг) – литература, география, химия;
- 28 мая (вторник) – русский язык;
- 31 мая (пятница) – математика (базовый и профильный уровни);
- 4 июня (вторник) – обществознание, физика;
- 7 июня (пятница) – иностранные языки (устная часть), информатика;
- 8 июня (суббота) – иностранные языки (устная часть), информатика;
- 11 июня (вторник) – биология, иностранные языки (письменная часть), история.
Резервные дни сдачи ЕГЭ в 2024 году:
- 13 июня (четверг) – литература, география, обществознание, физика;
- 17 июня (понедельник) – русский язык;
- 18 июня (вторник) – иностранные языки (устная часть), химия, история;
- 19 июня (среда) – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика;
- 20 июня (четверг) – математика (базовый и профильный уровни);
- 21 июня (пятница) – по всем учебным предметам.
Даты пересдачи ЕГЭ-2024:
- 4 июля – русский язык, физика, химия, информатика, обществознание, иностранный язык (письменная часть);
- 5 июля – литература, история, биология, география, математика (базовый и профильный уровни).
Изменения связаны с тем, что в конце февраля в послании Федеральному собранию президент России предложил предоставить абитуриентам возможность пересдать один из экзаменов ЕГЭ до окончания периода приема в высшие учебные заведения.
В каких регионах РФ отменили обязательный ЕГЭ-2024
Фото - © Медиасток.рф
В трех регионах Российской федерации решено было частично отменить ЕГЭ в 2024 году:
- В Белгородской области: сам город Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровеньский районы,Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский округа, плюс Мелиховское сельское поселение Корочанского района. На этих территориях принято решение отказаться от обязательного ЕГЭ, о чем сообщил министр образования области Андрей Милехин. Оценки будут выставлены по результатам промежуточной аттестации. При желании выпускники могут сдать ЕГЭ в других муниципалитетах региона.
- В Курской области итоговые оценки за год выпускникам планируется проставить на основе промежуточной аттестации. При желании одиннадцатиклассники могут сдать ЕГЭ в других регионах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
- В Брянской области в 40 школах также отменили обязательный ЕГЭ, оценки выпускники получат по итогам промежуточной аттестации.
Полный перечень учебных заведений, где выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году, опубликовало Минпросвещения РФ.