Сдача ЕГЭ-2024: новое расписание с учетом пересдачи и отмена экзаменов в регионах РФ

Об изменениях в расписании Единого государственного экзамена в 2024 году читайте в материале РИАМО.

Новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом пересдачи

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22 апреля Минпросвещения опубликовало приказ, который регламентирует даты проведения Единого государственного экзамена в 2024 году с учетом новых изменений – возможности для школьников пересдать один из предметов до окончания приемной компании в вузы.

В расписание экзаменов основного периода ЕГЭ были внесены изменения. В частности, экзамен по физике пройдет 4 июня вместо 10 июня. Устная часть экзамена по иностранным языкам в новом расписании запланирована на 7 и 8 июня (вместо 17 и 18 июня). Письменная часть экзамена по иностранным языкам и ЕГЭ по биологии перенесены на 11 июня.

Расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году:

23 мая (четверг) – литература, география, химия;

28 мая (вторник) – русский язык;

31 мая (пятница) – математика (базовый и профильный уровни);

4 июня (вторник) – обществознание, физика;

7 июня (пятница) – иностранные языки (устная часть), информатика;

8 июня (суббота) – иностранные языки (устная часть), информатика;

11 июня (вторник) – биология, иностранные языки (письменная часть), история.

Резервные дни сдачи ЕГЭ в 2024 году:

13 июня (четверг) – литература, география, обществознание, физика;

17 июня (понедельник) – русский язык;

18 июня (вторник) – иностранные языки (устная часть), химия, история;

19 июня (среда) – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика;

20 июня (четверг) – математика (базовый и профильный уровни);

21 июня (пятница) – по всем учебным предметам.

Даты пересдачи ЕГЭ-2024:

4 июля – русский язык, физика, химия, информатика, обществознание, иностранный язык (письменная часть);

5 июля – литература, история, биология, география, математика (базовый и профильный уровни).

Изменения связаны с тем, что в конце февраля в послании Федеральному собранию президент России предложил предоставить абитуриентам возможность пересдать один из экзаменов ЕГЭ до окончания периода приема в высшие учебные заведения.

В каких регионах РФ отменили обязательный ЕГЭ-2024

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В трех регионах Российской федерации решено было частично отменить ЕГЭ в 2024 году:

В Белгородской области: сам город Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровеньский районы,Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский округа, плюс Мелиховское сельское поселение Корочанского района. На этих территориях принято решение отказаться от обязательного ЕГЭ, о чем сообщил министр образования области Андрей Милехин. Оценки будут выставлены по результатам промежуточной аттестации. При желании выпускники могут сдать ЕГЭ в других муниципалитетах региона. В Курской области итоговые оценки за год выпускникам планируется проставить на основе промежуточной аттестации. При желании одиннадцатиклассники могут сдать ЕГЭ в других регионах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В Брянской области в 40 школах также отменили обязательный ЕГЭ, оценки выпускники получат по итогам промежуточной аттестации.

Полный перечень учебных заведений, где выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году, опубликовало Минпросвещения РФ.