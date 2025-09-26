Инфляция, с которой мы живем: что это и как она менялась в России

Что такое инфляция простыми словами

Фото - © Aleksandra Selivanova / Фотобанк Лори

Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, при котором на одну и ту же сумму денег со временем можно купить меньше.

Простой пример: если раньше за 100 рублей вы могли купить 5 буханок хлеба, то через несколько лет из-за инфляции этих же 100 рублей хватит только на 1 буханку хлеба.