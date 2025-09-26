Инфляция, с которой мы живем: что это и как она менялась в России
Что такое инфляция простыми словами
Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, при котором на одну и ту же сумму денег со временем можно купить меньше.
Простой пример: если раньше за 100 рублей вы могли купить 5 буханок хлеба, то через несколько лет из-за инфляции этих же 100 рублей хватит только на 1 буханку хлеба.
Почему возникает инфляция
- Увеличение денежной массы — когда центральный банк печатает много денег.
- Рост спроса — если товаров не хватает, а желающих купить их много, то цены растут.
- Удорожание производства, например, из-за подорожания сырья, логистики или санкций).
- Инфляционные ожидания. Если граждане ждут, что цены сильно вырастут, они зачастую запасаются товарами впрок и меньше сберегают. Компании в такой ситуации начинают заранее повышать цены на свою продукцию. В итоге возникает порочный замкнутый круг: все ждут роста цен, и цены растут как раз потому, что население этого ждет.
Примеры инфляции в России за последние 30 лет
1998 год (Дефолт) После кризиса и девальвации рубля цены резко подскочили. Инфляция — около 84%.
2008-2009 годы. Мировой финансовый кризис. Из-за падения цен на нефть и оттока капитала рубль ослаб, а цены выросли.
2008 год — 13,3%.
2009 год — 8,8%.
2014-2015 годы. Санкции и падение рубля. После введения санкций и резкого снижения цен на нефть курс рубля упал вдвое, многие импортные товары подорожали.
2014 год — 11,4%.
2015 год — 12,9%.
2022-2025 годы. Санкции, спецоперация, структурная перестройка экономики России.
Из-за жестких санкций и ухода западных компаний цены на ряд товаров резко выросли. В 2025 году сказывается также фактор возросшего дефицита бюджета.
2022 год — 11,94%.
2023 год — 7,42%.
2024 год — 9,52%.
2025 годПо данным Минэкономразвития, за период с 9 по 15 сентября 2025 года инфляция в России составила 0,04%, в годовом выражении — 8,02%.
Основные факторы, влияющие на инфляцию в 2025 году
- Ключевая ставка ЦБ: если она останется высокой, инфляция замедлится.
- Курс рубля: ослабление рубля к доллару влияет на стоимость импорта и товаров с импортными комплектующими.
- Санкции и экономическая изоляция могут ограничивать доступ к технологиям и товарам, провоцируя рост цен.
- Расширение бюджетного дефицита и увеличение доли расходов, которые поддерживают внутренний спрос, но не формируют соответствующего предложения в экономике, усилить инфляционное давление.
- Жесткие денежно-кредитные условия способствуют замедлению инфляции.
- Транзакционные и логистические издержки, перенос в цены ослабления рубля, индексация тарифов и повышение утильсбора.
Прогнозы по инфляции за 2025 год в России
Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция по итогам 2025 года может составить 6,8%. Глава ведомства Максим Решетников представил такой прогноз 25 сентября на заседании правительства в рамках проекта обновлённого прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы.
ЦБ в сентябре подтвердил июльский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 6,0-7,0% и 4% в 2026 году.
Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%.
В сухом остатке
Инфляция — это неизбежная часть экономики, но ее рост можно контролировать. Финансовые власти, в частности Центробанк, пытается это делать, однако многое зависит от внешнеполитической ситуации и внутренней экономической политики.