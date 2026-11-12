«Забрал машину и уехал»: блогер Моша Мошоша рассказала о разводе во время беременности

В материале РИАМО рассказываем, чем известна Моша Мошоша, о ее разводе и о том, почему его так обсуждают.

Кто такая Моша Мошоша и чем она известна

Фото - © Telegram/Моша Мошоша

Моша Мошоша — российская блогерша, которую на самом деле зовут Мария.

Главная площадка блогера — TikTok: на аккаунт mosha_moshosha подписано около 1,9 миллиона человек, а общее число лайков под ее роликами приближается к 97 миллионам.

В Instagram* подписчиков тоже приличное количество — больше 800 тысяч человек.

Есть у нее и Telegram-канал: на его странице отображается около 86 тысяч подписчиков.

Моша Мошоша делает развлекательный контент с упором на самоиронию и черный юмор. Девиз ее Telegram-канала звучит так: «Дураки — умничают, умные — дурачатся». Это неплохо объясняет и манеру блогера: она не пытается выглядеть безупречной и охотно шутит над собой.

Тот же тон слышен и в видеороликах TikTok-профиля. Судя по цифрам охвата, такая откровенность нравится зрителям: тиктоки набирают десятки тысяч лайков.

В Telegram она делится не только шутками, но и повседневными моментами, например роликами со своих тренировок.

Что известно о расставании Моши Мошоши с мужем

Фото - © Telegram/Моша Мошоша

О личной жизни блогер на публику выкладывает немного.

По словам Моши Мошоши, в первые дни знакомства она поселила будущего мужа в своей квартире, не требуя ничего взамен, а затем подарила ему телефон. Уже в браке, утверждает она, именно она обеспечивала семью, в том числе помогала двум детям мужчины от предыдущих отношений, а он практически ничем не помогал ей в ответ. В июне 2026 года блогер забеременела.

Подробности блогер раскрыла в начале ноября 2026 года. По ее словам, отношения испортились задолго до развода. Хронология в ее изложении выглядит так:

июнь — блогер узнает, что беременна;

июль — муж уезжает работать в другой город и забирает с собой машину; тогда же начинаются разговоры о разводе;

ноябрь — брак расторгнут.

Самый острый момент истории — автомобиль, купленный в браке за 2,3 миллиона рублей. По словам блогера, муж вложил в него лишь 700 тысяч, то есть меньше трети стоимости. Остальное, а затем и ремонт, оплатила она. Когда после развода она спросила, как они будут делить машину, бывший супруг, говорит блогер, просто не ответил. А на будущего ребенка, добавляет она, ему «наплевать».

Мошоша до сих пор выкладывает сториз, где рассказывает о том, как ей больно от развода и что она не понимает, в чем кроется настоящая причина. Девушка благодарит своих подписчиков за поддержку, которую они оказывают ей в комментариях.

Что говорят о разводе Мошоши в соцсетях

Фото - © Telegram/Моша Мошоша

В этой истории сошлось сразу несколько тем, на которые аудитория реагирует особенно живо: беременность, деньги в семье, дети от предыдущих отношений и вещь, за которую можно спорить в цифрах. Блогер называет конкретные суммы, и это делает рассказ наглядным и легким для пересказа.

Пользователи в подавляющем большинстве встали на сторону блогера. Один из комментаторов назвал бывшего мужа «обычным альфонсом». Другие предположили, что мужчина рассчитывал «прибиться» к успешной и обеспеченной девушке, но что-то пошло не так. Третьи обратили внимание, что у него уже есть двое сыновей, которых он, по их словам, тоже оставил.

Под последним постом, никак не связанным с расставанием, подписчики оставляют комментарии поддержки для Мошоши.

«Я после сегодняшних сториз осталась с разбитым сердцем», — делится эмоциями Ангелина. «Не надо пускать в свою личную жизнь мужчину, который ниже тебя по статусу и не может самостоятельно обеспечить семью», — пишет подписчица Дарья. «Посмотрела сториз. Мне кажется, ваш муж — нарцисс, который любит только себя и никого кроме себя. Тебе сейчас надо думать только о себе и малышке», — советует Элис. «Пусть все сложится в пользу тебя и дочери! Может, он освободил место для того, кто действительно будет тебя оберегать и любить», — поддерживает Стася.

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