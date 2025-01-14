Первобытные люди, монголо‑татары и Гжель: 8 познавательных фактов о Московской области

1. Московская область – лидер среди российских областей и республик по населению

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Московская область входит в состав Центрального федерального округа, при этом по численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, кроме столицы. Сейчас в МО проживает более 8,5 миллиона человек. Больше – только в Москве (около 13 миллионов). Московская область состоит из 57 городских округов (в основном это бывшие районы, объединенные с районными центрами).

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2. Люди живут на территории Московской области много тысячелетий

Фото - © Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Самым древним свидетельством того, что на территории Московской области в глубокой древности жили люди, является Зарайская стоянка – археологический памятник верхнего палеолита. Самые ранние свидетельства обитания древних людей в районе нынешнего Зарайского кремля относят к XXI тысячелетию до нашей эры. Жившие в этих местах племена строили поселения, которые сейчас можно идентифицировать по очагам и ямам-хранилищам. Судя по результатам раскопок, первобытные люди ютились в узких и длинных полуземлянках, покрытых бивнями мамонта и шкурами. Они умели вырезать статуэтки из слоновой кости и создавать различные орудия из кремня, а пропитание добывали рыболовством, охотой и собирательством.

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3. Славяне жили на землях Московской области не всегда

Фото - © Дмитрий Постников

В I тысячелетии нашей эры территорию Московской области населяли главным образом финно-угорские народы. Славянские племена вятичей и кривичей начали понемногу обживать центральную часть Восточно-Европейской равнины с IV-VIII веков, но прошло еще несколько столетий, прежде чем славяне стали преобладающим народом в этих местах.

Одним из первых городов будущей Московской области, согласно сведениям историков, был Волоколамск (упоминается с 1135 года). Не намного моложе его Звенигород (1152), Дмитров (1154) и Коломна (1177 год). Москва была основана примерно в эти же годы – впервые она упомянута в 1147-м.

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4. Московское княжество было центром сопротивления монголо-татарам

Фото - © Ксения Сидорова/РИАМО

С середины XIII века территории Московской области были под монголо-татарским игом, а в середине XIV века Московское удельное княжество начало объединять окрестные русские земли для борьбы с монголо-татарами. Серпухов, Зарайск, Коломна, Можайск и другие города современной Московской области были крепостями, а Троице-Сергиев монастырь, основанный в середине XIV века, стал одним из важнейших центров национального возрождения. После свержения монголо-татарского ига великий князь Иван III объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы, создав Русское государство.

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5. Московская губерния – «предшественница» Московской области

Фото - © Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Указом Петра I в 1708 году Россия была разделена на восемь губерний, в числе которых была и Московская. Эта губерния была очень обширной, в ее состав входили территории современных Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Калужской и Костромской областей. В то время ее площадь была более 128 000 квадратных километров (втрое больше, чем площадь современного Подмосковья). Впрочем, впоследствии от Московской губернии отделяли одну область за другой, и к началу XX века она занимала всего 33 000 квадратных километров.

Кстати, за основу современного герба Московской области взят герб Московской губернии, утвержденный в 1856 году.

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6. 14 января 1929 года – «день рождения» Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Московская область была образована 14 января 1929 года в рамках укрупнения административно-территориального деления РСФСР. Первоначально, правда, область называлась Центрально-Промышленной, а свое современное название получила 3 июня 1929-го. В то время Москва еще входила в состав области, и только в 1931 году столица была выделена в отдельную административно-хозяйственную единицу.

В течение первых десятилетий существования СССР Московская область «обзавелась» множеством новообразованных поселков городского типа, которые строились при промышленных предприятиях. Так на карте региона появились Красногорск, Долгопрудный, Фрязино, Электросталь. Те города, в которых открывались современные предприятия, получали «новую жизнь» и стремительно разрастались, в них ускоренными темпами возводились дома, культурные и социальные объекты. Например, Воскресенск стал бурно развиваться после того, как там открылись цементный завод «Гигант» и завод по производству минеральных удобрений. В послевоенные годы в Московской области были основаны несколько наукоградов: Дубна, Троицк, Пущино, Черноголовка.

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7. Московская область постоянно уменьшается

Фото - © Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Начиная с тридцатых годов XX века к столице регулярно присоединялись подмосковные населенные пункты, ранее входившие в состав Московской области. Так, в 1960 область «уступила» Москве Алтуфьево, Кузьминки, Зюзино, Коломенское, Бескудниково, Тропарево-Никулино, Бибирево, Крылатское, Люблино, Новогиреево, Бирюлево, Владыкино и еще десятки сел и поселений. В 1984 года из состава Подмосковья вышли Кожухово, Митино, Новокосино, Бутово и другие небольшие населенные пункты.

В 2012 году к Москве были присоединены значительные территории на юго-западе, в результате чего Московская область «потеряла» еще 1 444 квадратных километра, а площадь столицы увеличилась в 2,4 раза. В состав Новой Москвы тогда вошли города Троицк, Московский и Щербинка. При этом численность населения Подмосковья уменьшилась на 230 тысяч человек.

Сейчас площадь Московской области составляет 44 329 квадратных километров, с севера на юг она протянулась на 310 километров, с запада на восток – на 340 километров.

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8. Московская область – регион мастеров и рукодельниц

Фото - © Александр Манзюк/РИАМО

На территории Московской области существуют города и поселения, которые еще 100 или даже 200 лет назад стали популярны благодаря своим народным промыслам. Например, всему миру известна деревня Гжель, которая прославилась своей самобытной росписью по керамике. Сейчас Гжельский фарфоровый завод, расположенный в Раменском городском округе Подмосковья – один из центров притяжения для туристов.

Еще один знаменитый завод фарфоровых изделий находится в г. Ликино-Дулёво. Чашки, сервизы и статуэтки, созданные здесь, завоевали популярность среди коллекционеров и ценителей изящной росписи.

Павловский Посад – город, где вот уже полтора столетия создаются знаменитые платки и шали (в XIX веке эти платки регулярно заказывала павловопосадским мастерицам великая княгиня Александра Петровна, невестка императора Николая I).

Деревня Жостово, входящая в городской округ Мытищи, славится яркими и колоритными жостовскими подносами, которые «изобрели» местные художники еще 200 лет назад.

Популярным туристическим местом в зимний период становится фабрика «Ёлочка» в городе Клин («наследница» стекольного завода, построенного в 1848 году князем Меньшиковым), которая производит уникальные расписные игрушки ручной работы.

Сергиев Посад известен своими матрешками. Эти игрушки начали производить в конце XIX века, а уже через пару десятков лет они стали фактически символом России, наряду с балалайкой и самоваром. Сейчас в Сергиевом Посаде работает музей матрешки, в котором представлены тысячи экспонатов, созданных мастерами разных стран мира.

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