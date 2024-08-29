Ореховый Спас 29 августа: подготовка к холодам и поиски двойных орехов

Ореховый Спас отмечается 29 августа, в этом году он выпадает на вторник. Это третий августовский Спас после Медового и Яблочного. Ореховый, или Хлебный, Спас знаменует начало холодов и активный сбор урожая. О том, как принято отмечать праздник, о его истории и народных приметах читайте в материале РИАМО.

Ореховый, хлебный и холщовый: история третьего Спаса

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В названиях всех трех праздников августа не случайно есть слово «Спас». Это название напоминает о спасении, о роли Иисуса Христа, к тому же этимология восходит и к заготовке спасительного урожая на зиму.

У Орехового Спаса тоже есть церковное название – Спас Нерукотворный. Это день, когда верующие вспоминают историю возникновения нерукотворного образа Иисуса Христа. По преданию, царь Эдессы в Месопотамии Абгар заболел проказой. Вылечить его никто не мог, но царь уже был наслышан об Иисусе и чудесах. Царь решил отправить к Спасителю живописца Анания, который должен был его запечатлеть. Ананий добрался до Христа, но того окружало очень много людей и он не смог разглядеть Христа и написать его образ.

Тогда Иисус велел принести ему воду и полотенце (убрус). Он умылся и промокнул лицо, на полотенце остался его лик. Этот убрус Иисус отдал живописцу, а тот доставил его царю. Абгар излечился от проказы и уверовал в Христа, приняв впоследствии крещение.

Священный убрус с тех пор почитаем, именно с него писали все последующие иконы Спаса Нерукотворного. Но сам праздник Спаса долгое время был торжеством только в Константинополе. Лишь потом с распространением христианства день Спаса стал общецерковным.

Традиции Орехового Спаса: что принято делать

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В старину в Ореховый Спас, естественно, было принято собирать орехи и освящать урожай в храмах. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая, и поэтому Спас иногда называют Хлебным.

У праздника есть и третье название – Холщовый Спас. Славяне в этот праздник торговали льняными полотнами и устраивали целые ярмарки, где продавали овощи и фрукты. Уходить с таких ярмарок без покупок было плохой приметой, поэтому каждый посетитель что-то покупал. Отсюда и произошло еще одно название.

Орехи в конце августа принято собирать и заготавливать на зиму. Весь собранный урожай освящают в церкви, причем это касается не только орехов, но и воды, фруктов и вина. Успенский пост к этому времени подходит к концу, поэтому на стол можно поставить мясо, рыбу и молоко. Главными праздничными блюдами были свежие пироги и хлеб, блюда с орехами, дома принято было украшать ветками орешника с плодами.

В народе было принято в Ореховый Спас всей семьей идти в баню и париться вениками орешника. Считалось, что такая традиция защищает от болезней. Также принято было чистить колодцы, утеплять окна, делать запасы продуктов на зиму – в целом начинать подготовку к зиме.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

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Так как Спас тесно связан с церковным праздником, в этот день рекомендуется избегать тяжелого труда, а дом стоит привести в порядок заранее. Можно и даже нужно заниматься сбором урожая, а вот шить и вязать не рекомендуется.

Кроме того, в этот праздник нельзя отказывать людям в помощи. Иначе можно самому оказаться в трудной жизненной ситуации. И, конечно, в Ореховый Спас нельзя ругаться и выяснять отношения. Энергию лучше направить на подготовку к зиме и приготовление праздничного обеда.

Народные приметы Орехового Спаса

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С символом праздника связаны и многие приметы. Например, если найти сросшиеся орехи, то нужно положить их в кошелек, чтобы весь год были деньги. Первый собранный орех нужно съесть самому, другим угостить другого человека. Это принято делать, если хотите избежать сглаза или порчи.

Вкус ореха может рассказать о том, каким будет год. Так, если плод вкусный и спелый, то и год будет хорошим, ну а если орех горчит, то нужно готовиться к испытаниям и неприятностям. Незрелый орех говорит о том, что стоит ждать новостей.

Предсказывают по орехам и погоду. Гроза на Ореховый Спас сулит теплую осень, а солнечная погода предвещает раннее наступление бабьего лета.

Если на Ореховый Спас журавли полетели на юг, то на Покров (14 октября) нужно ждать заморозков.

Богатый урожай орехов обещает хороший урожай пшеницы на следующий год, и наоборот, если в этом году уродилась пшеница, то много орехов будет только в следующем.