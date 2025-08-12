«Диета хищников»: можно ли на ней похудеть и насколько она вредна для организма

В материале РИАМО рассказываем о ставшей популярной в соцсетях так называемой «диете хищников», ее принципах и последствиях.

Летом 2025 года в Интернете стали вирусными ролики, в которых женщины пачками едят сливочное масло, утверждая, что это – «диета хищников», которая позволяет быстро и эффективно похудеть и стабильно удерживать вес.

Что представляет из себя «диета хищников»

«Диета хищников», или карнивор-диета предполагает отказ от любых продуктов растительного происхождения, в рационе остаются только животные жиры и мясо. В популярных роликах девушки налегают на сливочное масло, однако в целом карнивор-диета предполагает питание в основном мясными продуктами, также адепты «диеты хищников» едят рыбу, морепродукты, яйца, молоко и творог, допускается также мясной бульон. А вот жиры (масло и сало) могут составлять лишь небольшую часть рациона. При этом углеводы и продукты растительного происхождения исключаются из меню полностью.

Можно ли похудеть на карнивор-диете

Похудение на карниворе достигается за счет того, что из рациона исключаются почти все углеводы: бобовые, крупы, хлеб, сахар, мед, фрукты и ягоды.

«При ограничении углеводов вес уходит быстро, причем человек чувствует себя очень бодро, ведь белок дает чувство сытости на долгое время. Адепты карнивора действительно быстро худеют, но это сложно назвать здоровым снижением веса», – поясняет врач-эндокринолог клиники Remedi Седа Григорян.

При этом, добавляет медик, человек по природе своей не хищник, а всеядное существо. Это значит, что организм человека приспособлен именно к комбинированному питанию, у нас есть все необходимые гены и ферменты для усвоения овощей и зелени. Поэтому исключительно мясная диета – не то, к чему мы подготовлены эволюционно.

Чем может быть вредна «диета хищников»

Согласно наблюдениям врачей, карнивор-диета негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта.

«Полное отсутствие клетчатки, витаминов и фитонутриентов растительного происхождения быстро сказывается на состоянии кишечной микробиоты, может вызывать запоры и снижать разнообразие полезных бактерий. Длительное соблюдение такого рациона повышает риск дефицита витамина С и других микронутриентов», – комментирует медицинский директор Clean Clinic, врач-эндокринолог Константин Овсянников.

Избыток белка в рационе может негативно повлиять на работу почек и желчного пузыря.

«Такая диета повышает риск развития мочекаменной болезни и подагры. Кроме того, высокое потребление жиров способно повысить уровень холестерина, что повысит сердечно-сосудистые риски», – добавляет доктор Овсянников.

Если диеты придерживаться достаточно долго и без контроля основных медицинских показателей, последствия могут быть довольно серьезными.

«Есть пациенты, которым после высокобелковых диет приходилось удалять желчный пузырь из-за холестериновых камней и полипов», – комментирует Седа Григорян.

Кому может подойти «диета хищников»

Если вы планируете попробовать перейти на карнивор-диету, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно, если у вас есть какие-либо хронические заболевания. В целом, и сама диета должна проводиться под контролем медиков.

«Такие эксперименты можно ставить только молодым и полностью здоровым людям с безупречным состоянием печени, почек и пищеварительных органов. Да и то, лишь краткосрочно, по строгим медицинским показаниям (например, при нарушениях углеводного обмена) и под неусыпным контролем врача», – предупреждает Седа Григорян.

Как выглядит «диета» хищников в дикой природе

Популяризировать «диету хищников» при помощи видеороликов с поеданием сливочного масла – не самая разумная идея хотя бы потому, что сливочное масло в рационе хищников отсутствует в принципе. Львы, например, питаются главным образом мясом крупных травоядных животных, и жиров в львиной «диете» довольно немного, так как дикие антилопы, зебры и буйволы обычно не имеют избыточной жировой клетчатки. При этом львам удается добыть крупную дичь далеко не каждый день, иногда между приемами пищи проходит два-три дня, во время которых хищник ничего не ест.

Если взять как пример другого хищника – крокодила, то в его рационе тоже минимум жиров. Молодые крокодилы питаются моллюсками, змеями и червями, взрослые – рыбой, земноводными, дикой птицей и травоядными животными. У крокодилов, как и у львов, приемы пищи происходят не каждый день, более того – этот хищник может легко обходиться без еды 10 дней или даже больше, переваривая проглоченную ранее добычу. Процесс пищеварения у крокодилов занимает несколько суток.

Поэтому, вдохновляясь «диетой хищников», имеет смысл помнить, что человек – не «хищник» в прямом понимании этого слова, а всеядное существо. Наши зубы позволяют справляться и с мясной, и с растительной пищей, а пищеварительный тракт может переваривать практически любые продукты, при этом растительные углеводы и клетчатка имеют огромное значение для здоровья нашего организма.