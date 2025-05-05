Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве: что известно на данный момент

В материале РИАМО читайте подробности о взрыве дома на юго-западе Москвы и об обстановке на данный момент.

Что произошло на улице Генерала Тюленева 4 мая

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Вечером, около 21:00 в Москве на девятом этаже многоквартирного дома на улице Генерала Тюленева, 39 прогремел взрыв. Загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Несколько человек оказались заперты на балконе.

По данным МЧС, около 23:00 пожар был ликвидирован. Погибших обнаружили на балконе 9 этажа. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Площадь пожара составила 100 квадратов.

По предварительным данным, погибли три человека и 13 пострадали. Двое погибших находились в той квартире, в которой произошел взрыв, еще один обнаружен в соседней квартире.

«Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. Пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Что рассказали очевидцы взрыва и пожара на улице Генерала Тюленева

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В телеграм-канале Mash очевидцы рассказали о погибшей женщине, которая оказалась заблокированной на балконе. Она просила спасти ребенка и сгорела буквально на глазах спасателей: ее ногу передавило бетонной стеной, поэтому вытащить ее не удалось. Пару недель назад женщина проводила на СВО своего супруга.

Как рассказали соседи, младшего ребенка в семье удалось спасти. Девочку увидели в щелке между перекосившейся дверью и стеной дома. Соседям с нижнего этажа удалось ее вытащить.

Ночью в доме было восстановлено электроснабжение.

Как пишет Readovka, в январе прошлого года в другом подъезде этого же дома тоже произошел взрыв газа. Тогда никто не пострадал.

Что сейчас происходит в доме на улице Генерала Тюленева в Москве

Дом оцеплен и туда никого не пускают. Подача газа в дом перекрыта. Главное управление СК России по Москве проводит проверку после взрыва в многоэтажке. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что взяли под контроль установление причин и обстоятельств возгорания и пообещали обеспечить соблюдение жилищных прав москвичей.

Что сейчас с жителями сгоревшей многоэтажки

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С эвакуированными жильцами дома работают психологи, медики и волонтеры. Медицинскую помощь и психологическую помощь можно получить в пункте временного размещения по адресу школа 1532, Профсоюзная, дом 156, корпус 6.

Заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры ЮЗАО Зиля Хубаева рассказала журналистам, что в ПВР в школе № 1532 зарегистрированы около 25 эвакуированных жителей горевшей девятиэтажки, в том числе семь детей.

В ПВР работают полицейские, которые опрашивают жителей, а также психологи МЧС РФ, оказывающие психологическую поддержку эвакуированным. В школе организовано питание.