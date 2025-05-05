В доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, восстановили электроснабжение

Электроснабжение в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел пожар, восстановлено, сообщает РИА Новости .

Подача электричества в жилой дом была прекращена в 22.15 мск. Отмечается, что в здании работает только техническое освещение на лестничных клетках.

На девятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован.