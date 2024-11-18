Удары западными ракетами по России: принято ли окончательное решение и к чему оно может привести

Что означает разрешение США на удары ракетами ATACMS по международно признанной территории РФ, читайте в материале РИАМО.

Вечером 17 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что уходящий президент США Джо Байден все-таки разрешил удары дальнобойными ракетами американского производства по международно признанной территории России. О развитии этой долгой истории мы уже писали ранее. Впрочем, как это часто бывает, на следующий день оказалось, что все не так однозначно.

Удары ATACMS по России: разрешили их США или нет

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О том, что президент Байден впервые разрешил удары по международно признанной российской территории американскими ракетами ATACMS, вечером 17 ноября (по московскому времени) сообщила со ссылкой на анонимные источники газета The New York Times.

По информации издания, эти ракеты, «вероятно, сначала будут применены против российских и северокорейских военных для защиты украинских сил в Курской области».

Кроме того, в материале сказано, что мнение советников Байдена по данному вопросу разделилось.

Любопытно, что на фотографии, иллюстрирующей статью, показаны последствия применения ATACMS не по военному объекту, а по многоквартирному жилому дому в Луганске.

Вскоре о разрешении на удары ATACMS по России сообщило агентство Reuters – также со ссылкой на анонимные источники. По информации агентства, Украина нанести такие удары уже в ближайшие дни. Reuters также сообщило, что представители Белого дома и госдепартамента США отказались дать комментарии по этому вопросу.

Чуть позже агентство Bloomberg написало, что США только «приближаются» к разрешению на удары ATACMS по России. А вот по информации CNN, решение все же было принято, причем до этого оно якобы обсуждалось «месяцами».

Вскоре информацию о разрешении на удары ATACMS прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но сделал это весьма расплывчато:

«Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно». Владимир Зеленский

В тот же день президент Байден, выступая перед журналистами, отказался отвечать на вопрос о разрешении на удары ATACMS по России.

При этом, согласно информации портала Axios, также ссылающегося на анонимный источник, разрешение на применение ATACMS было дано Украине «три дня назад».

Еще одна американская газета The Washington Post, опять же со ссылкой на два анонимных источника, сообщила, что применение ATACMS может не ограничиться территорией Курской области, а «расшириться».

Первое официальное заявление о разрешении на удары ATACMS по России последовало, как ни странно, из Германии. Представитель кабмина ФРГ, выступая перед журналистами, подтвердил, что «правительство Германии было оповещено заранее» о решении своих американских коллег. При этом чиновник добавил, что это никак не скажется на решения самой Германии о предоставлении Украине дальнобойных немецких ракет Taurus.

Разрешили ли Украине бить по России ракетами SCALP/Storm Shadow

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Отдельная мутная история развернулась вокруг решения позволить Украине наносить удары по российской территории англо-французскими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow.

Сначала французская газета Le Figaro сообщила о том, что такое разрешение было дано. Данная публикация появилась вскоре после выхода материала The New York Times о разрешении на удары ATACMS.

Однако уже на следующий день французское издание удалило со своего сайта информацию касательно применения SCALP/Storm Shadow по территории РФ.

При этом британская газета The Times сообщила, что разрешение Украине на применение Storm Shadow могли заблокировать все те же США, ранее разрешившие удары ATACMS. Причина этого – якобы разные технические характеристики двух видов ракет.

Что касается позиции Франции, то 18 ноября глава МИД этой страны Жан-Ноэль Барро заявил, что пока решение по ударам вглубь России не принято.

Реакция России на информацию о применении ракет ATACMS

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Еще 17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что президент Владимир Путин уже высказывался на тему применения западных дальнобойных ракет по территории России.

Речь шла о словах Путина 12 сентября, когда он заявил, что если страны НАТО примут такое решение, то это будет означать их прямое участие в военном конфликте с Россией.

На следующий день ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль пока знаком с данной информацией только из западных СМИ, однако, если такое решение действительно было принято, «это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

Песков также напомнил, что позиция РФ по данному вопросу была «предельно четко и недвусмысленно» сформулирована президентом Путиным в сентябре.

Как на информацию о применении ATACMS отреагировала команда Дональда Трампа

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После появления в СМИ информации о разрешении на удары ATACMS по международно признанной территории РФ многие члены команды избранного в ноябре президента США Дональда Трампа прокомментировали ее в негативном ключе.

Так, Илон Маск оставил несколько комментариев под постами других пользователей принадлежащей ему соцсети X, в которых обсуждалось разрешение на удары ATACMS по России. В одном из комментариев миллиардер написал: «Долгие два месяца до 20 января», имея в виду дату инаугурации Трампа и намекая на то, что нынешняя админстрация США может принести стране много проблем за этот период.

В той же соцсети X сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, назвал представителей военно-промышленного комплекса США «имбецилами» за то, что они пытаются развязать Третью мировую войну перед приходом к власти Трампа-старшего, не давая тому «заключить мир и спасти жизни».

При этом в комментарии российскому ТАСС неназванный представитель команды Трампа заявил, что тот может подвергнуть пересмотру решение Байдена по ударам ATACMS вглубь России после своего прихода к власти.

Что означает разрешение на удары ATACMS по России: мнение экспертов

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Новость о разрешении Украине наносить удары западными ракетами по России вызвала бурный отклик среди аналитиков и экспертов внутри РФ, принявшихся активно рассуждать о причинах такого шага и его возможных последствиях.

По мнению политолога Сергея Маркова, целью решения об ударах ATACMS было помешать приходу к власти в США Дональда Трампа.

«Само решение о резкой эскалации войны от уходящего президента США – это беспрецедентное решение, потому что всегда перед уходом президенты США не принимают больших решений без согласования с новым президентом», – пояснил эксперт.

Как считает Марков, план заключается в следующем:

Несколькими волнами эскалации добиться, чтобы Россия жестко ответила. Объявить, что Россия провоцирует НАТО на войну. Ввести военное положение в странах НАТО. Далее будет заявление ЦРУ и ФБР о том, что есть подозрения, что Трамп и его команда находятся в контакте с Москвой. Далее требование от всех европейских членов НАТО к Вашингтону не передавать пост верховного главнокомандующего армии США Трампу, потому что он может быть агентом России, которая находится в состоянии войны с НАТО.

Политолог также отметил, что главным автором этого плана является не Байден, а президент Франции Эммануэль Макрон.

«Президент США, президент Франции и премьер-министр Британии сделали сегодня скачок к ядерной войне. При самом плохом и самом быстром ходе событий ядерная война может начаться уже до конца этого года» Сергей Марков политог

Правда, на следующий день, по мнению политолога, Макрон «сдал назад, – после града звонков со всего мира, которые обрушились на него вчера и сегодня, с требованием не развязывать ядерную войну». Именно этим Марков объяснил удаление информации о разрешении на удары по России ракетами Storm Shadow из французской газеты Le Figaro.

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, ситуация вовсе не так критична, какой может показаться на первый взгляд. В частности, Царев напомнил, что Россия может доставить Украине куда больше проблем, чем ВСУ – России.

«Удары дальнобойным западным оружием по Курской области — неприятная вещь. Но если в ответ Россия ударит по подстанциям и ЛЭП на выходе из украинских АЭС, это будет для Украины катастрофа», – написал политик, имея в виду возможность полного отключения электроэнергии на украинской территории.

Интересную версию о планах ВСУ и их союзников высказал украинский журналист Анатолий Шарий. По его мнению, разрешение на удары западными ракетами может предоставить Украине «возможности под новые наступления и под последний рывок» (курсив автора), якобы намеченные на декабрь.

«Думаю, задействуют и самолет-радар (по моей информации, он уже в Украине), и F-16, и всю ту бронетехнику, и управляемые авиабомбы. Им нужно успеть до назначения Трампа, поэтому и декабрь. Идиот и наркоман идет в последний бой. Только солдаты будут умирать, а не он», – написал Шарий.

Изменят ли удары ATACMS по России ход конфликта

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Любопытно, что сомнения в целесообразности разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России высказали даже традиционно самые русофобски настроенные союзники Украины.

«Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя», – задался вопросом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, решение Байдена не станет переломным моментом конфликта на Украине. По мнению чиновника, такое решение могло бы внести перелом в ход боевых действий, если бы оно было принято раньше.