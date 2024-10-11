Как можно полностью оставить Украину без света и почему Россия до сих пор этого не сделала

В каком состоянии находится энергосистема Украины после многочисленных ударов со стороны России и замерзнут ли украинцы зимой, читайте в материале РИАМО.

За весь период СВО тема ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины одновременно является одной из постоянных и в то же время довольно странных – понять стратегические цели этих ударов и оценить их последствия могут далеко не все эксперты, не говоря уж про обывателей. Постоянным спутником этой темы выступает нарратив о том, что украинцы будут замерзать зимой. Но случится ли это в этот раз?

Как российская армия атаковала энергосистему Украины и к чему это приводило

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Тема разрушения вражеской инфраструктуры, включая энергетическую, возникла в самом начале СВО – многочисленные российские наблюдатели, включая аналитиков и блогеров, были уверены, что это необходимо сделать, и очень удивлялись тому, что это не происходит. В итоге первый по-настоящему массированный удар по украинским энергетическим объектам был нанесен только в октябре 2022 года, вскоре после первого теракта на Крымском мосту.

Однако, несмотря на воодушевление патриотов в РФ и продолжавшиеся в течение пары месяцев обстрелы, «блэкаут» на Украине так и не наступил. Понять, почему, никто толком не мог: то ли российской армии не хватило ракет для достижения решающего результата, то ли такой цели в принципе не ставилось.

Удары периодически продолжались и в 2023, и в 2024 годах. Так, в марте 24-го в результате мощнейшей за все время СВО атаки такого рода был выведен из строя Днепрогэс. Но и это не привело к концу украинской энергосистемы.

Что говорили российские эксперты об ударах по Днепрогэс

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После ударов 22 марта российские эксперты отметили, что и в этот раз имело место реакция на действия противника, а именно на его удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, который также отметил гуманность действий Москвы, атаковавшей украинские системы энергетики «не в разгар зимы, а весной, когда уже не так холодно». По мнению специалиста, это было сделано для того, «чтобы люди не замерзали в своих квартирах».

Еще один российский военный эксперт Игорь Коротченко высказал похожую точку зрения, сравнив действия ВС РФ с бомбардировками Югославии войсками НАТО, причем не в пользу первых.

«С точки зрения военной логики НАТО действовало абсолютно последовательно: уничтожение мостов, центров принятия решений, зданий системы военного управления, телецентров. То есть НАТО действует исходя из военной логики: подорвать потенциал противника. Наши действия все-таки более гуманны, что ли. Очевидно, это связано в том числе и с политическими моментами», – отметил специалист.

Какую часть украинской энергосистемы вывела из строя Россия

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Пожалуй, единственным публичным деятелем в России, детально и с цифрами разбирающим вопрос состояния украинской энергетики после российских ударов, является бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. И из его рассуждений почти всегда следует, что рассказы про замерзающую и обесточенную Украину имеют мало общего с действительностью.

Так, 22 марта Царев подробно рассказал о состоянии украинской энергетики на тот момент.

По его словам, на начало 2023 года потребление электроэнергии на Украине в среднем составляло 190 гВт/часов в сутки.

При этом до войны украинские АЭС (без Запорожской АЭС, в самом начале СВО взятой под контроль российский армией) вырабатывали 125-155 гВт/часов в сутки, ТЭС в среднем по году – 108 гВт/часов в сутки, ГЭС – 18 гВт/часов в сутки, альтернативные источники энергии (ветер-солнце)— 44 гВт/часов в сутки.

Как рассказал политик, в результате потери Украиной территорий в 2022 году ТЭС-ТЭЦ потеряли 31% мощностей генерации, альтернативные источники – около 50% (ввиду того, что их больше было на юге), ГЭС — менее 5% (за счет Каховской ГЭС).

По мартовским расчетам Царева, украинской энергосистеме для работы без отключений необходимо было вырабатывать 55-85 гВт/часов в сутки в дополнение к АЭС. При этом она могла без особого напряжения вырабатывать 120 гВт/часов в сутки, а если «поднапрячь, так и все 200».

На основании этого политик сделал вывод, что целью многочисленных «ювелирных» ударов России было не обесточивание Украины и гуманитарный коллапс гражданского населения, а «обозначение того, что может произойти» в случае новых ударов ВСУ по российским НПЗ.

Ждет ли Украину отключения света ближайшей зимой

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За полгода оценка ситуации Царевым не изменилась. Так, 20 сентября он прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что Украина лишилась половины свой энергоинфраструктуры — порядка 9ГВт мощностей, и поэтому зимой может остаться без отопления и воды.

«Цифры, приведенные Еврокомиссией, верные. Вывод неверный. Энергетические мощности никогда не использовались на 100%. В среднем — на 60%. Всегда был резерв — избыточные мощности. К тому же Ринат Ахметов пообещал к зиме восстановить выведенные мощности на 60%. Плюс аномально теплая зима. Все это говорит о том, что зимой отключений света на Украине или не будет, или будут минимальные. Кстати, сейчас их на Украине почти нет, ремонт энергообъектов на Украине продолжается, дальше будет лучше», – рассказал Царев.

При этом политик оговорился, что его прогноз окажется верным при условии, если ВС РФ больше не будут наносить удары по энергосистеме Украины.

«Обращу внимание, что в последнее время такие удары практически не наносятся», – добавил Царев.

А спустя две недели экс-депутат Верховной Рады рассказал, уже второй месяц украинское Минэнерго в своих ежедневных сводках сообщает, что отключения электричества не планируются. Кроме того, согласно данным опубликованного на Украине опроса, 64% респондентов сказали, что отключений электричества не наблюдают, 31% назвали их минимальными, и лишь 4% и 1% соответственно назвали отключения частыми или постоянными.

«Разумеется, можно сомневаться в украинской социологии не меньше, чем в украинском Минэнерго. Но и мои знакомые утверждают, что отключений сейчас практически нет», – сказал Царев, вновь спрогнозировав, что никакие серьезные проблемы с электричеством Украину ближайшей зимой не ждут.

Что нужно делать, чтобы разрушить энергосистему Украины

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Помимо разъяснения того факта, что серьезных энергетических проблем у Украины пока нет, Царев регулярно рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы они были.

Учитывая, что больше половины украинского электричества вырабатывают три оставшиеся под контролем Киева АЭС (Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая), политик резонно замечает, что концентрировать усилия нужно на их отключении от энергосистемы. При том, как утверждает Царев, сделать это несложно: необходимо нанести удары по трансформаторам или открытым распределительным устройствам (ОРУ) АЭС – первые питают сами станции, а вторые служат для приема и распределения энергии, вырабатываемой ими.

Правда, по мнению Царева, есть причины, по которым Россия не бьет по указанным объектам.

«Во-первых, это опасно. Экстренная остановка реактора может привести к взрыву реактора. Не должна, но может. Во-вторых, с юридической точки зрения, хотя трансформаторы и сети находятся не на самой АЭС, а рядом, удар по сетям АЭС — это удар по АЭС, и мировым сообществом будет трактоваться именно так», – сказал политик.

При этом Царев пояснил, что экстренная остановка даже одной АЭС приведет к полному выключению электроэнергии на всей Украине.

По словам политика, есть и другой способ обесточить территорию «незалежной». Для этого удары нужно наносить не по АЭС, а по подстанциям на 750 кВ, подающим энергию от АЭС и являющимся основой украинской энергосистемы.

Всего на подконтрольной Киеву территории находятся шесть таких подстанций.

«Причем реально критическими точками всей энергосистемы являются три подстанции 750 кВ – Винницкая, Запорожская и Днепровская. ВС РФ уже наносили удары по одной из них, Винницкой, очень давно, в октябре 2022-го. Однако те удары разрушили два трансформатора 330/110 кВ, но не 750. При этом вывод из строя именно этих трех подстанций приведет к полному разрыву украинской энергосистемы, вызовет всеобщий коллапс», – рассказал Царев.

По его словам, на Украине это, видимо, хорошо понимают, поэтому в последнее время активно покупают тепловозы, чтобы в случае блэкаута не остановилось движение военных грузов по железной дороге.

Пока же таких ударов не наносится, Украина, по мнению политика, в основном сможет обеспечивать себя электричеством сама. И при этом будет рассказывать о большом ущербе, причиненном ее энергосистеме – чтобы, во-первых, получить больше западной помощи, а во-вторых, снизить вероятность новых российских ударов.