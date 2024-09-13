Разрешит ли Запад удары дальнобойными ракетами по территории России и к чему это может привести

Что означает заявление Владимира Путина о прямом участии НАТО в военном конфликте с Россией и испугает ли это Запад, читайте в материале РИАМО.

В начале осени обострилась ситуация вокруг возможного разрешения стран НАТО на удары дальнобойными ракетами их производства по международно признанной территории России. Такое разрешение давно выпрашивает Украина, и вот наконец эта история приблизилась к своей кульминации.

Как развивалась история с разрешением на удары дальнобойными ракетами по России

Фото - © Обломки одной из ракет ATACMS, производства США, сбитой средствами ПВО РФ/РИА Новости

В апреле текущего года США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, разрешив наносить удары этим оружием по территории Крыма. ВСУ не преминули воспользоваться этой возможностью. Среди прочего, применение ATACMS по территории Крыма закончилось печально известным инцидентом с падением обломков ракеты на местный пляж.

В течение лета Украина просила США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по международно признанной территории России, а не только по Крыму, но американцы своему союзнику отказывали.

Ситуация обострилась в сентябре, накануне визита госсекретарая США Энтони Блинкена в Киев. 10 сентября журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке написала в соцсети X о своем разговоре с председателем комитета по международным делам палаты представителей США Майклом Макколом. По словам Бруфке, парламентарий сказал ей, что два дня назад разговаривал с Блинкеном и узнал, что тот поедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, разрешить Украине удары по России с использованием ATACMS.

Одновременно с вопросом о расширении зоны использования ВСУ американских ракет аналогичный вопрос встал в отношении франко-британских ракет Storm Shadow/SCALP.

На следующий день после заявления Бруфке, 11 сентября, в западной прессе начала появляться противоречивая информация по данному вопросу. Так, официальный представитель премьер-министра Великобритании заявила, что королевство не меняло свою позицию по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Однако в тот же день британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь РФ уже принято, но публично о нем объявлять не будут.

По итогам визита Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев американский госсекретарь заявил, что «продолжит эту дискуссию в Вашингтоне».

Теперь взоры всего мира обратились на столицу США, куда для встречи с президентом Джо Байденом вылетел премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что о разрешении ударов дальнобойными ракетами говорили официальные лица РФ

Фото - © РИА Новости

Реакция представителей российской власти на новости с Запада не заставила себя ждать. Так, 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ России на удары вглубь ее территории будет «соответствующим».

На следующий день он же сказал, что такое решение «существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в войну вокруг Украины», призвав при этом «не сгущать краски».

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также прокомментировал громкую тему, причем довольно неожиданно.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве» Сергей Лавров

Но самое громкое заявление 12 сентября сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские военные «не в состоянии» наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, потому что для этого необходимы спутниковые разведданные, которые есть только у США и стран Евросоюза. Кроме того, по утверждению президента, полетные задания в ракетные системы дальнобойных установок могут вносить только военные НАТО.

«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет» Владимир Путин

Разрешит ли Запад применение своих дальнобойных ракет по территории России

Фото - © Wikipedia.org

Как полагает бывший украинский политик Олег Царев, США не заинтересованы в том, чтобы разрешать Украине бить своим оружием по международно признанной территории РФ.

В частности, политик прокомментировал новость о том, что вместо разрешения на удары своими ракетами ATACMS Штаты могут разрешить ВСУ использовать для ударов по России франко-британские Storm Shadow/SCALP.

«Очень удобно, будто в США вошли два новых штата — Британия и Франция. Во французских и английских ракетах есть американские комплектующие. То есть формально США, если бы захотели, могли бы заблокировать удары и английскими и французскими ракетами. Но не захотели», — написал Царев в своем телеграм-канале.

По мнению политика, США предпочитают не портить окончательно отношения с Россией.

«Такая схема, когда США ни при чем, а виноваты Великобритания и Франция, Байдена устраивает» Олег Царев бывший украинский политик

Как разрешение на удары ракетами по России связано с выборами в США

Фото - © Unsplash.com

По мнению Царева, если воспринимать буквально заявление Владимира Путина о том, что разрешение Запада на удары по России будет равносильно его прямому участию в войне, можно сказать, что Россия вступит в войну с НАТО.

«Даже если не наносить удары по странам НАТО, а просто начать подготовку к этому, это немедленно отразится на избирательной кампании в США», — высказал свое мнение бывший украинский политик.

Царев полагает, что такой вариант развития событий не пойдет на пользу действующей власти, «которая своими действиями поставила США под угрозу ядерного удара». В частности, оппозиционный кандидат в президенты Дональд Трамп не преминет об этом заявить и будет говорить постоянно.

«Уверен в том, что Байден будет уговаривать Стамера не разрешать бить британскими ракетами по России. Но если не сможет продавить свою точку зрения — как никак, Байден уже не просто хромая утка, а утка, хромая на обе лапы — то наверняка сделает заявление о том, что ответственность за решение будет исключительно на Великобритании. И США в случае конфликта Великобритании с Россией в этот конфликт вступать не будут», — считает Царев.

Как далеко может зайти эскалация в случае разрешения Запада на удары по России

Фото - © Unsplash.com

Как отметил российский политолог Сергей Марков, после заявления Путина Байден и Стармер не объявят о решении дать разрешение Украине наносить удары вглубь России британскими ракетами, «как это планировалось сделать еще вчера». По мнению эксперта, США и Британия решили взять паузу в свете слов российского президента.

При этом Марков прогнозирует, что, «немного подумав, Запад сделает вывод, что со стороны России будут опять грозные слова, но Россия испугается делать жесткие шаги», и в результате «Запад продолжит движение по пути эскалации».

По мнению российского политолога, после заявления Путина Зеленский «звонит по всем западными столицам и доказывает всем, что у Москвы нет никаких красных линий и не надо бояться Путина, что Путин слабый и он побоится использовать жесткие методы в ответ».

«Если лидеры Запада послушают Зеленского, то уже этой осенью может случиться ядерная война» Сергей Марков политолог

При этом эксперт детально описал, как эта война может начаться:

«1. JASSM — вот имя поджигателя войны.

2. Это ракеты дальностью 800 километров. Они передаются ВСУ для ударов по дальним целям в России.

3. Зеленский дал Вашингтону на одобрение 250 целей.

4. Эти ракеты запускаются с самолетов F-16.

5. Самолеты ВСУ F-16 фактически базируются в Румынии и Польше. Именно там будут навешиваться ракеты, там [находятся] экипажи летчиков и там будут выдаваться полетные задания. Они будут только имитировать, что они украинские.

6. Самолеты F-16 могут нести ядерное оружие и рассматриваются Россией как часть ядерной системы НАТО.

7. Поэтому после ударов ракетами JASSM по российским военным целям, а некоторые из этих целей входят в ядерную инфраструктуру армии России, Россия может нанести ответные удары по аэродромам базирования F-16 в Польше и Румынии. Тактическим ядерным оружием.

8. Россия уже заявила, что она меняет свою ядерную доктрину, так чтобы можно было использовать тактическое ядерное оружие в случае стратегической неядерной угрозы.

9. Такой сценарий реален».