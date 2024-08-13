Транзит российского газа через Суджу: что будет с ценами н голубое топливо в Евросоюзе

Продолжит ли «Газпром» транзит газа в ЕС через Суджу и как текущая ситуация отразится на ценнике на газ для европейцев, читайте в материале РИАМО.

12 августа биржевые цены на газ в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года превысили 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост ускорился на 6% на фоне опасений за транзит российского газа через Украину. Одновременно представитель «Газпрома» заявил, что компания продолжает использовать газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита российского газа в Европу. Что будет дальше?

Динамика котировок цен на газ в ЕС стремительно растет

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Ближайшие сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) 12 августа открыли торги на отметке в 447,8 долларов за тысячу кубометров газа. Уже в середине дня их стоимость выросла до 481,6 долларов (+5,6%).

Такая динамика котировок стала максимальной с начала декабря 2023 года. Из-за опасений за транзит российского газа через Украину показатель за несколько дней увеличился на 13,4% — более чем на 50 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что ГИС (газоизмерительная станция) «Суджа» находится на территории Курской области и данная транзитная ветка является в настоящее время единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. В течение 2023 года «Газпром» прокачал через нее почти 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

Несмотря на сложную ситуацию в Курской области, в российском газовом холдинге пока что не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Будет ли продолжен транзит газа РФ через Украину

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Объективных причин остановки газового потока через Суджу до истечения транзитного соглашения нет, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Вопрос о его продлении продолжает занимать важное место во внутриполитическом дискурсе ЕС. Австрия, Словакия и Чехия — ключевые выгодополучатели — активно лоббируют присутствие российского трубопроводного газа на европейском рынке. Несмотря на декларируемый Еврокомиссией курс на полноценный отказ от российского «голубого топлива» экономическая реальность указывает на исключительную важность данного ресурса для энергетической безопасности региона, отмечает эксперт.

«Вероятные альтернативы российскому газу не выдерживают сколь-либо серьезной критики. Норвежские поставщики «погрязли» в профилактических работах, которыми обуславливаются перебои в поставках. Американские поставщики охотно направляют СПГ-танкеры в АТР, где импортеры проявляют большую ценовую гибкость. Кроме того, протекционизм Белого дома для внутреннего рынка энергоресурсов не благоволит расширению экспортных перспектив. Также не следует забывать о том, что в плане цены конкурентов российскому газу нет: «Газпром» готов заключать контракты по низу рынка», — поясняет Марышев.

Он уверен, что в такой ситуации транзит газа через Суджу продолжится до истечения транзитного соглашения.

«Полагаю, что в декабре договор будет подписан, и транзит не будет остановлен», — прогнозирует эксперт.

Газ в Европе может подорожать до 700-800 долларов

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В ближайшей перспективе следует ожидать небольшую корректировку цен на газ в ЕС, но в дальнейшем цены вновь пойдут вверх, полагает Марышев.

В преддверии зимы европейские страны вновь приступили к заполнению ПГХ, но надежных источников природного газа для региона — недостаточно. Норвежские и американские поставщики, которых рассматривают в качестве гарантов европейского газового импорта, не готовы поставить в регион необходимое количество голубого топлива. Прогнозируемый «потолок» на краткосрочную перспективу составит примерно 500-600 долларов, говорит эксперт.

Очевидно, прогноз рассматривать нужно с упреждением за климатическую компоненту. Несмотря на глобальное потепление, тиражируемое мировым научным сообществом, суровая зима для Европы не станет сенсацией, а вот для рынка может стать шоком, в первую очередь — ценовым, добавляет он.