Нападение ВСУ на Курскую область: насколько серьезна ситуация под Суджей и чего ждать дальше

О ходе боев в приграничных районах Курской области и возможных планах украинского командования читайте в материале РИАМО.

Утром 6 августа появилась информация о попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Однако только к вечеру того дня стало понятно, что ситуация куда серьезнее, чем казалось поначалу.

Что известно о нападении ВСУ на Курскую область 6 августа

Первые сообщения о нападении украинской армии на территорию Курской области выглядели довольно оптимистично для российской аудитории.

Так, врио губернатора региона Алексей Смирнов в 10 утра 6 августа написал в своем телеграм-канале, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области, но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.

Днем скупое сообщение о «мерах по отражению вооруженной агрессии» ВСУ распространило ЦОС ФСБ.

Около 17 часов информация об атаке на Курскую область появилась на официальном телеграм-канале министерства обороны РФ. Там сообщалось, что 6 августа с 8:00 утра «противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

В ведомстве также сообщили, что в результате огневого поражения было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

При этом, по информации BRIEF, первоначальное сообщение Минобороны было скорректировано. Если сначала там говорилось об «отступлении украинской ДРГ на свою территорию» и ее «значительных потерях», то в отредактированном посте указывалось, что на границе Курской области «противнику наносится огневое поражение».

В 19 часов о продолжающихся на границе боях впервые сообщил и врио губернатора.

В течение дня в сети начали появляться видео, из которых становилось понятно, что ситуация в регионе довольно серьезная. Постепенно об этом начали писать и российские телеграм-каналы и СМИ.

Так, по информации канала «Архангел спецназа», за ночь с 6 на 7 августа в Курской области противник ввел в бой до двух батальонов, активно применяя артиллерию.

«Идет продвижение в сторону Суджи, как и вчера. Поступают заявления о том, что противник занял н.п. Дарьевку [по всей видимости, речь идет о селе Дарьино Суджанского района – прим. РИАМО], Гоголевку, Свердликово» телеграм-канал «Архангел спецназа»

По информации телеграм-канала «Два майора», к ночи стало окончательно ясно, что силы противника не представляется возможным выбить с занятой им территории.

«Авиаудары ВС России, показавшие днем высокую эффективность, теперь затруднены из-за высокой плотности вражеских средств ПВО. Город Суджа фактически эвакуирован… Весь день и всю ночь на направление обе стороны стягивали резервы. Ряд источников сообщает о возможных попытках дестабилизации обстановки противником на других участках фронта, в т.ч. в целях введения в заблуждения наших штабов», – отмечалось в публикации.

Канал «Два майора» также сообщил, что, по открытым данным, на 22:00 ВСУ находились в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка. «Тяжелая обстановка у н.п. Олешня – взяты наши опорные пункты, сообщали о самоотверженных действиях наших пограничников. Противник вел дистанционное минирование трассы Суджа-Белица.

В указанных районах к ночи было от 150 до 200 украинских военных, до 15 единиц вражеской техники. Наши расчеты БПЛА уничтожили ночью несколько единиц вражеской техники», – написали авторы канала.

По их мнению, «враг имеет на нашей и смежной территории не менее мотопехотного батальона, до двух тысяч человек личного состава в качестве второго эшелона, применяет множество дронов, при этом умело применяет средства ПВО и РЭБ».

Какие задачи стоят перед ВСУ в Курской области

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Как полагает журналист Александр Зимовский, ближайшая задача группы прорыва ВСУ – заход в любой из жилых многоэтажных микрорайонов Суджи.

«После чего русская армия их начнет оттуда выжигать ФАБами/КАБами, и картинка из русской Суджи будет аналогичная картинке из украинского Волчанска», – отметил журналист.

По мнению авторов телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», цель противника, вероятно, состоит в срыве наступательных операций армии России на главных направлениях – на Покровск, Торецк и Часов Яр.

«Вторая возможная цель – занять значительный участок приграничной территории с целью создания более выгодных условий для переговоров о приостановке войны, к которым Киев склоняет Запад и сама обстановка на фронте и в мире», – добавили авторы канала.

Военкор Александр Сладков полагает, что противник преследует две цели:

Закрепиться в селах ближе к райцентру и превратить город Суджа во второй Волчанск. Попытаться прорваться в сторону Курчатовской АЭС. Как отметил Сладков, ВСУ били ракетами по Курчатову [город-спутник АЭС – прим. РИАМО] ночью, но все они были сбиты российскими комплексами «ТОР» и «Панцирь».

Есть ли угроза для Курской АЭС

Фото - © Dmitriy 92. Собственная работа/Wikipedia.org

О том, что Украина нацелена на Курскую АЭС в городе Курчатов, пишут множество российских экспертов.

Как отметил историк и политконсультант Игорь Димитриев, Курчатов расположен всего в 50 километрах от места прорыва и по предположениям военкоров ВСУ будут двигаться именно туда.

«Зачем Украине АЭС? Самым проблемным местом переговоров сейчас была судьба ЗАЭС (важная часть украинской энергосисиемы) и сухопутного коридора. Если у Украины будет такой козырь как контроль над одной из российских АЭС, то проблема решена. Тогда произойдет обмен» Игорь Димитриев

При этом захват Курской АЭС, по мнению аналитика – это «программа-максимум», потому что пройти 50 километров под ударами российской авиации «предельно сложно, практически нереально».

Примерно о том же написал политолог и военкор Алексей Живов.

«Насчет “захвата” Курской АЭС. Это выглядит пока совсем завиральным планом. От границы до атомной станции порядка 100 километров по дороге, или 57 километров по прямой. Пробиться на такую глубину нереально. А вот обстрелять ее беспилотниками и ракетами дистанция позволяет. Но никакого эффекта, кроме ярости Кремля, Киев не добьется», – уверен Живов.

О нацеленности украинской армии на Курскую АЭС в свойственной ему эпатажной манере заявил и сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Все ж понятно. Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчет» Дмитрий Рогозин

Военкор Александр Сладков назвал три варианта действий украинских властей в случае получения ими контроля над Курской АЭС.

«1. Потребовать отдать им Запорожскую АЭС, и тогда они уйдут с Курской.

2. Потребуют вывести войска из Украины, в противном случае они подорвут Курскую АЭС (артиллерией и ракетами ее взорвать невозможно), вызвав гигантскую катастрофу.

3. Вывести Курскую АЭС из строя безаварийно, сделав ее нерабочей, тем самым, лишив Россию этого крупнейшего источника энергии.

Но главное, враг уже наделал шуму, показал спонсорам войны свою результативность, и нашу несостоятельность закрыть границу, к тому же, на угрожаемом участке», – написал журналист.

Применит ли Россия тактическое ядерное оружие

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

В некоторых российских каналах традиционно поднимается тема возможного применения ВС РФ тактического ядерного оружия (ТЯО).

«Любое мало-мальское наступление ЗСУ вглубь России закончится применением тактического ядерного боеприпаса по скоплению ЗСУ, и это уже станет той катастрофой, которая развалит трухлявый пень бандеровцев, а Запад проглотит такой удар», – написали авторы телеграм-канала «Открытая Украина», уточнив впоследствии, что речь идет о применении ТЯО на украинской территории.

Примерно о том же написали авторы другого популярного телеграм-канала «МИГ России».

«Глубокие прорывы внутрь России маловероятны хотя бы потому, что в таком случае где-то в другом месте (укрепрайоне ВСУ) будет применено ТЯО. При формальном возмущении Запада и неформальном понимании "а что им оставалось делать?".

В Киеве это прекрасно понимают. Поэтому даже нынешняя эскалация имеет свои пределы (не хочется говорить "красные линии", ибо уже смешно)», – отметили в публикации канала.

По мнению Игоря Димитриева, в случае украинского прорыва и без применения ТЯО «будут отброшены любые переговоры».

«Что еще нужно отметить, что и в России и на Украине далеко не все согласны идти на переговоры вообще и готовы использовать любой вариант их отбросить. Ситуация зеркальная: на Украине уверены, что военный потенциал России постепенно снижается и в следующем году начнутся проблемы с вооружением, а также придется объявлять новую мобилизацию; а в России на полном серьезе верят в перемалывание ВСУ наступлениями на донбасские села. Обе стороны оперируют невероятными цифрами и, кажется, на их основе чертят планы на год вперед. А вот выясняется, что перемалывали, перемалывали, рисовали-рисовали, а теперь оказалось, что у ВСУ и для Курска резервы нашлись. Может и для какого-то другого направления найдутся», – написал Димитриев.

Как нападение ВСУ на Курскую область связано с транзитом российского газа

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Многие российские эксперты пишут и еще об одной вероятной цели ВСУ в Курской области – газоизмерительной станции «Суджа».

Как отметил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», через эту станцию перекачивается около 42 миллионов кубометров газа в сутки транзитом через Украину в Европу.

«Раньше была еще ГИС "Сохрановка", но в 2022 году ГТС Украины отказалась принимать газ через Сохрановку, так как она расположена в ЛНР. Теперь работает лишь “Суджа”. На фоне отказа Киева от продления контракта на транзит российского газа через свою территорию ГИС “Суджа” может быть уже не нужна», – полагают авторы канала.

О том, что целью ВСУ может стать станция «Суджа», написал и известный участник «Русской весны» Даниил Безсонов. Он считает, что если украинцы взорвут транзитный газопровод на своей территории, это не понравится европейским партнерам. А на территории РФ это можно сделать «как будто случайно, в результате боевых действий».

Многие эксперты также отмечают, что действия ВСУ по остановке транзита газа направлены не только против России, но и против Словакии и Венгрии, куда этот газ поступает, так как эти страны занимают в отношении Украины не самую дружественную позицию.

Какова роль Лукашенко в нападении ВСУ на Курскую область

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По мнению некоторых наблюдателей, в нападении на Курскую область задействованы украинские войска, которые ранее были сняты с украинско-белорусской границы после урегулирования отношений между странами.

«Прекрасный союзник у России – Лукашенко. Дал Зеленскому гарантии ненападения. ВСУ сняли части с белорусской границы и теперь атакуют ими Курскую область», – в частности, написал об этом телеграм-канал «Трезвый политолог».

Каковы перспективы украинского нападения на Курскую область

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

В оценках дальнейшего сценария развития событий в Курской области большинство аналитиков довольно осторожны. При этом некоторые из них говорят о том, что для России эта ситуация является шансом нанести ВСУ очередное поражение.

«Если нам удастся остановить наступление, вернув противника в Сумскую область и увеличив линию фронта, мы можем существенно усложнить положение ВСУ». Олег Царев

«Наступление на Курск был отчаянным шагом со стороны ВСУ, который должен был в случае успеха укрепить позицию Украины в будущих переговорах с Россией. Но в случае неудачи это наступление окончательно похоронит Зеленского и его команду.

Надо подтягивать резервы и расширять линию фронта, выдавливая врага в Сумскую область. ВСУ такую длинную линию фронта не потянут», – уверен бывший украинский политик Олег Царев.

Кроме того, Царев отметил, что вторжение на территорию Российской Федерации означает автоматическое объявление войны. «Не пора ли?» – задался вопросом политик.