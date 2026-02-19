Снегопад столетия 19 февраля: очередной рекорд, транспортный коллапс, обрушения зданий

Евгений Тишковец: «Крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся»

В материале РИАМО — о том, какие проблемы принес с собой снегопад в Московском регионе 19 февраля.

Циклон «Валли» — виновник снежного апокалипсиса 19 февраля

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Едва Москва пришла в себя после суровых тридцатиградусных морозов, как в столицу пожаловал мощный балканский циклон, вызвавший резкое повышение температуры и сильнейшие снегопады. Эксперты считают, что эти снегопады станут одними из наиболее интенсивных за всю историю метеорологических наблюдений региона.

Специалисты московского Центра погоды «Фобос» прогнозируют, что за предстоящие сутки столица получит порядка 28 мм осадков, что составит примерно 65% февральской нормы осадков для города. Специалист центра Евгений Тишковец уточнил, что такой объем осадков поставит новый рекорд, превзойдя показатели предыдущего максимального снегопада, зарегистрированного более полувека назад. Этот циклон войдет в тройку самых мощных за всю историю наблюдения за погодой в городе.

Обширные скопления облаков, сопровождающие этот циклон, пришли с юга и затронули территорию Московской области рано утром 19 февраля. Ранее облака принесли значительное количество осадков Курской и Орловской областям, где только за ночь выпала половина месячного объема снега.

Последствия снегопада в Москве: стоят дороги, отменяются рейсы, рушатся здания

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

К шести часам утра Москва оказалась погруженной в сильный снегопад, который существенно ухудшил дорожную обстановку и привел к снижению видимости на трассах до уровня менее километра. В аэропортах Шереметьево и Внуково ситуация стала критической — видимость сократилась до минимальных значений в диапазоне от 400 до 800 метров. Дополнительно осложнил ситуацию порывистый ветер, скорость которого достигала 14 м/сек.

Москвичам и жителям Подмосковья настоятельно рекомендовали воспользоваться общественным транспортом ввиду ухудшения дорожной ситуации и образования значительных пробок.

Высота снежного покрова, по прогнозам, увеличится до отметки 75–87 см, что является наибольшим показателем текущего зимнего сезона. Транспортная система Москвы уже столкнулась с серьезными проблемами: департамент транспорта ожидает рост загруженности дорог до девяти баллов, призывая водителей отказаться от поездок на личных автомобилях. Несмотря на предупреждения, утром Москва уже встала в 8-балльных пробках.

Цены на такси тоже резко возросли — поездка из района станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово утром стоила более пяти тысяч рублей.

Кроме того, влияние погодных условий отразилось на работе московских аэропортов. Росавиация подтвердила наличие задержанных и отмененных рейсов, особенно заметны были изменения расписания в аэропорту Шереметьево, где некоторые направления перенаправлены в другие аэропорты.

На юге Москвы обрушилась крыша катка. Местные жители тут же ринулись к зданию, опасаясь, что внутри кто-то был. «Посмотри, он просто сложился. Какой ужас, — прокомментировала видео одна из москвичек. — Мы кричим, вроде нет никого».

С проблемами столкнулись и пассажиры трамваев — многим пришлось идти пешком от станции «Строгино». В Дептрансе уточняют, что «Движение трамваев осуществляется с учетом сложных погодных условий. В целях безопасности проводится регулярная расчистка стрелочных переводов». Кроме того, парализовало движение трамваев и у метро «Авиамоторная».

Мэр Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что все городские службы задействованы в ликвидации последствий и заверил, что столица справится с непогодой. «Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — написал Сергей Собянин.

Как Московская область сражается со «снегопадом столетия»

Фото - © Уборка снега/Медиасток.рф

С последствиями мощнейшего снегопада столкнулась и Московская область. Региональный Минтранс сообщал, что по состоянию на девять часов утра на трассах было зафиксировано более 610 автомобилей, что на 42% меньше, чем в среднем в этом месяце. Вероятно, водители прислушались к советам синоптиков и пересели на общественный транспорт или вовсе остались дома.

Самые большие пробки на дорогах отмечаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также тяжелая ситуация на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Утром 19 февраля на на 85-м километре трассы М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 12 машин. Чудом никто не пострадал.

Чтобы расчистить снег, на дороги выпустили более шести тысяч спецтехники и 12 тысяч дворников. Для уборки снега используются лопаты и около двух тысяч ручных снегоуборочных роторов. В приоритете очистка пешеходных зон, подходов к остановкам транспорта, школам и медицинским учреждениям. Сразу же после очистки проблемных участков дороги обрабатываются противогололедными средствами.

В Коломне снегоочистительная техника убирает снег у входах в подъезды, на тротуарах и внутриквартальных проездах, на пешеходных переходах. Больше всего техники сейчас на улице Ленина, Фрунзе, проспекте Кирова, улицах Дзержинского, Добролюбова и других ключевых.

В режиме повышенной готовности находятся и экстренные и коммунальные службы в Люберецком округе. Снежные массы не прекращают атаковать регион, поэтому уборка дорог организована круглосуточно. Ночное время задействовано для активного вывоза снега, а в светлое время суток упор делается на расчистку и обработку покрытий.

В Сергиево-Посадском округе реагируют на каждую поступившую жалобу. Снег чистят круглосуточно. В Химках особенно много внимания уделяется Левобережному микрорайону, работает горячая линия.

Когда закончится «снегопад столетия» 19 февраля и улучшится погода

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

Согласно прогнозам, пик интенсивности снегопадов придется на середину дня 19 февраля, постепенно уменьшаясь лишь к утру следующего дня, 20 февраля. Полностью прекратиться снегопад сможет только к утру субботы, после чего начнется постепенное улучшение погодных условий.

Кроме того, Тишковец отметил, что вместе со снегопадом заканчиваются и сильные морозы в Москве. «Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», — сказал специалист.