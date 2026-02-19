Пешком по шпалам: снегопад парализовал движение трамваев у метро «Авиамоторная»

сегодня в 10:53

Трамваи встали из-за сильного снегопада у станции метро «Авиамоторная» в Москве

Трамваи остановились из-за сильного снегопада рядом со станцией метро «Авиамоторная» в Авиамоторном проезде в Москве. Движения общественного транспорта нет в обе стороны, сообщает « Осторожно, Москва ».

Пассажиры трамваев были вынуждены выйти и добираться до места назначения пешком.

В пресс-службе московского Дептранса отметили, что из-за плохой погоды могут произойти локальные задержки наземного транспорта. Ряд маршрутов могут поменять.

Утром 19 февраля трамваи временно перестали ходить в районе Строгино. Остановились не менее 4 транспортных средств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.