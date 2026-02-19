До метро по сугробом: трамваи встали в Строгине из-за мощнейшего снегопада
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Утром в московском районе Строгино трамваи перестали ходить из-за снежного удара. Людям пришлось идти до станции метро «Щукинская» пешком, сообщает MSK1.ru.
На опубликованной видеозаписи минимум четыре трамвая встали на путях в обоих направлениях. Они не двигаются.
Причина остановки трамваев неизвестна.
В Дептрансе Москвы рассказали, что общественный транспорт курсирует с учетом сложных погодных условий. Чтобы обеспечить безопасность движения, постоянно чистят стрелочные переводы.
