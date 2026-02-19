сегодня в 11:20

Более 650 единиц спецтехники вывели на борьбу со снегом в Подмосковье

Коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. На расчистку региональных дворов, дорог и общественных пространств вывели более 650 единиц машин, 1200 рабочих.

На расчистку муниципальных дорог и дворов вывели около 6 тыс. единиц спецтехники и 12 тысяч дворников. Работники используют не только лопаты, но и более 200 снегоуборщиков-роторов.

Первостепенно расчищают подходы к остановкам, больницам, школам, а также пешеходные зоны. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Пока идет снегопад, собранный снег складируют во дворах и в проездах, чтобы он не мешал людям и проезду транспорта. Финальная зачистка территорий произойдет, когда стихия утихнет. Для вывоза снега подготовлено более 200 площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

