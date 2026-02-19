Пострадавших чудом нет: 12 автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье

сегодня в 10:45

Пять аварий с участием 12 машин произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на 85-м километре трассы М-4 «Дон» на территории Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 8:10 1четверга на этом участке дороги случилось 5 аварий, участниками которых стали 12 автомобилей.

В результате происшествия никто не пострадал. За медицинской помощью участники аварий не обращались. Машины получили механические повреждения.

Движение транспорта в сторону Москвы сейчас ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

