Пострадавших чудом нет: 12 автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье
Пять аварий с участием 12 машин произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Массовое ДТП произошло на 85-м километре трассы М-4 «Дон» на территории Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Примерно в 8:10 1четверга на этом участке дороги случилось 5 аварий, участниками которых стали 12 автомобилей.
В результате происшествия никто не пострадал. За медицинской помощью участники аварий не обращались. Машины получили механические повреждения.
Движение транспорта в сторону Москвы сейчас ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.