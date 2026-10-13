Риск инфаркта и дефицит витаминов: почему карнивор-диета может быть опасной и чем ее можно заменить

В материале РИАМО рассказываем о «диете хищников» и выясняем со специалистами, может ли быть полезно употребление большого количества мяса.

Что такое карнивор-диета

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Карнивор-диета еще называется «диетой хищников» (название происходит от латинского carnivor — «плотоядный»). Само название говорит о том, что при такой системе питания человек полностью отказывается от растительной пищи и ест только мясо.

При карнивор-диете исключаются овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена, а рацион строится на продуктах, богатых белками и жирами. Можно есть любое мясо и дичь, субпродукты, рыбу и морепродукты, яйца, животные жиры, твердые сыры и сливки.

Пить можно только чистую воду или костный бульон, а чай, кофе, алкоголь под запретом. Кроме того, нельзя есть сосиски, колбасу и другие виды переработанного мяса.

Чем карнивор-диета отличается от кето-диеты

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Врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин отмечает, что главное отличие состоит в том, что кето-диета разрешает углеводы.

«Кето-диета ограничивает углеводы до 10%, но допускает некоторые овощи, орехи и ягоды. Карнивор-диета — это „зеро-углеводная“ система питания, где растительная пища исключена полностью», — говорит врач.

Чем может быть опасна карнивор-диета

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Как раз абсолютное отсутствие клетчатки несет самый главный риск «диеты хищников». Эндокринолог, диетолог Клиники Екатерининская Ольга Огарева предупреждает, что такой рацион может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и пищеварительный тракт.

«Возможны повышение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, развитие атеросклероза, нарушение работы почек, подагра и мочекаменная болезнь. Ограниченность рациона также повышает вероятность дефицита витаминов и микроэлементов», — говорит собеседница РИАМО.

Михаил Гаврикин добавляет, что растительные волокна необходимы для нормального пищеварения, питания микрофлоры кишечника и профилактики запоров. Без них страдает моторика кишечника.

«Эта диета богата насыщенными жирами и красным мясом, что повышает уровень „плохого“ холестерина (ЛПНП). Описан случай 65-летнего мужчины без сердечных заболеваний в анамнезе, который перенес инфаркт миокарда на фоне длительного соблюдения карнивор-диеты и резкого роста ЛПНП», — рассказывает медик.

Кроме того, «диета хищников» приводит к дефициту нутриентов. Без овощей и фруктов организм не получает витамин С, калий, магний, антиоксиданты. Это грозит слабостью, ухудшением состояния кожи и сосудов. Длительное употребление большого количества красного мяса может быть связано с повышенным риском заболеваний толстой кишки.

Положительный эффект: может ли карнивор-диета быть полезной

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Михаил Гаврикин предупреждает, что долгосрочных исследований относительно безопасности карнивор-диеты нет. Есть только несколько работ, основанных на опросах и описаниях отдельных случаев, что не делает диету безопасной.

«Сторонники диеты отмечают снижение веса, стабилизацию сахара в крови, уменьшение тяги к сладкому. Но это связано с исключением ультрапереработанных продуктов из рациона, а не с отказом от растительной пищи», — предупреждает эксперт.

Ольга Огарева отмечает, что белковая пища обеспечивает длительное чувство насыщения, а ограниченный выбор продуктов уменьшает общую калорийность рациона. У людей с метаболическими нарушениями может наблюдаться улучшение показателей глюкозы и инсулина. И это становится причиной быстрого снижения веса.

«Научных данных для рекомендации карнивор-диеты пока недостаточно. В 2026 году запущено первое сравнительное клиническое исследование карнивор-диеты и средиземноморской диеты. Исследование рассчитано на три недели и предполагает оценку влияния этих типов питания на уровень холестерина и сердечно-сосудистые маркеры. Однако результаты будут доступны только после его завершения», — говорит Огарева.

Почему карнивор-диета опасна

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Доктор Гаврикин предупреждает, что карнивор-диета — это экстремальный эксперимент над организмом, а не здоровое питание. Она противоречит десятилетиям исследований о пользе растительной пищи.

«Кратковременное снижение веса не оправдывает рисков для сердца, почек и кишечника. Если вы все же решите попробовать, делайте это только под контролем врача и с регулярными анализами. Более безопасная альтернатива — сбалансированный рацион с достаточным белком и обилием овощей», — резюмирует врач.

Ольга Огарева отмечает, что при наличии любого хронического заболевания, особенно связанного с почками, сердечно-сосудистой системой или желудочно-кишечным трактом, придерживаться такой диеты нельзя. Она также противопоказана при сахарном диабете и во время беременности.

Любую диету, а тем более такую экстремальную, разрешить может только врач после необходимого анализа состояния человека. Для того, чтобы на какое-то время ограничить свой рацион и стать хищником, нужно пройти расширенное обследование, чтобы оценить исходное состояние здоровья.

«Рекомендуется проверить липидный профиль: ЛПНП и триглицериды; функцию почек: креатинин с оценкой скорости клубочковой фильтрации и мочевую кислоту; уровень С-реактивного белка; функцию печени: АСТ, АЛТ, ГГТ и общий билирубин; показатели углеводного обмена: глюкозу, инсулин и гликированный гемоглобин; уровень электролитов, витаминов и микроэлементов: калия, натрия, витамина D, магния, фолатов, ферритина и витамина С; функцию щитовидной железы: ТТГ и свободный Т4», — рассказывает доктор Огарева и добавляет, что проходить обследование важно тоже под контролем врача.

Кроме того, при карнивор-диете может понадобиться дополнительный прием витаминов С и D, магния, омега-3, йода и клетчатки. В отдельных случаях может понадобиться ферментная поддержка и прием желчегонных препаратов. Все это также подбирается врачом с учетом индивидуальных особенностей человека. Ольга Огарева предупреждает, что карнивор-диета требует максимальной осторожности, медицинского контроля и врачебного сопровождения на протяжении всего периода соблюдения. В любом случае, такая диета не может быть постоянной.

Чем можно заменить карнивор-диету

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Снижение веса, ради которого и садятся на «диету хищников», можно обеспечить и другими методами. Доктор Огарева рекомендует начать с исключения из рациона конкретных продуктов, которые, предположительно, вызывают нежелательные реакции, а не убирать из рациона все растительные продукты одновременно. Например, можно отказаться от ультрапереработанной пищи и перестать есть колбасу.

«Можно выбрать тип питания animal-based, при котором сохраняется приоритет продуктов животного происхождения, но добавляются отдельные источники углеводов, например, фрукты и мед», — говорит врач и добавляет, что можно обратить внимание на средиземноморскую диету, если основная цель — поддержание здоровья сердца и долголетие, а не временный пищевой эксперимент.