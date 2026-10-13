В Видном строят корпус перинатального центра по графику

Строительство нового корпуса перинатального центра в Видном идет по графику. Готовность объекта составляет 6,5%, открытие запланировано на 2029 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик ООО «Триумф» ведет монолитные работы по возведению каркаса нового корпуса перинатального центра в Видном. Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что готовность объекта достигла 6,5%.

Работы проходят в рамках государственной программы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На площадке задействованы 39 рабочих и три инженерно-технических специалиста, четыре единицы техники, в том числе два башенных крана.

Строители армируют и бетонируют вертикальные конструкции блок-секций 2 и 3, выполняют гидроизоляцию стен цокольного этажа. В блок-секции 1 продолжаются разработка котлована и вывоз грунта. Из запланированных 35 тыс. куб. м вывезено 32 тыс. куб. м — около 91% объема.

В корпусе разместят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также патологии новорожденных и недоношенных детей. Здесь также предусмотрены операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.

Открытие корпуса планируется в 2029 году. Он должен повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Видного и ближайших населенных пунктов. Развитие инфраструктуры здравоохранения остается одним из приоритетов для городов Подмосковья.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.