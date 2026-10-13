Шпажист Таймураз Таутиев выиграл золото Кубка мира в Гонконге

Таймураз Таутиев из Московской области завоевал золото в составе мужской юниорской сборной России на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах. Турнир прошел 11 октября в Гонконге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Таймураз Таутиев, представляющий УОР №4 в Чехове, стал победителем командного турнира на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниоров. Соревнования прошли 11 октября в Гонконге. Вместе с ним за сборную России выступали Аркадий Мариненко, Елисей Писарев и Роман Селютин.

Российская команда начала турнир с победы над сборной Южной Кореи — 45:36, затем обыграла хозяев соревнований — 45:30. В финале россияне победили команду Китая со счетом 45:40.

Решающая встреча прошла в напряженной борьбе. После первого круга россияне вели 15:12, но затем соперники вышли вперед — 21:20. Роман Селютин обыграл Ван Энлиня со счетом 10:5 и вернул сборной России преимущество — 30:26.

Перед последним поединком счет был равным — 37:37. Селютин выиграл решающий бой со счетом 8:3 и принес российскому квартету победу во встрече и на турнире — 45:40.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.