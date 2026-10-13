На Национальном промышленном Конгрессе обсудили технологический суверенитет страны

12 октября состоялся Национальный промышленный Конгресс PromSpace — главная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов по формированию актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей, повышению их конкурентоспособности, а также содействию бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие началось с Официального открытия «Как расти в условиях дорогих денег?». В фокусе дискуссии были меры господдержки и инструменты институтов развития для модернизации производств, способы сокращения пути предприятия от заявки до реального финансирования, условия, необходимые производителям для инвестиций в оборудование, НИОКР, локализация, расширение мощностей, банковские инструменты для промышленных компаний и др.

Генеральный директор ООО УК «РусКапитал» Олег Балан рассказал о потенциале закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) как инструмента финансирования промышленности в условиях высокой стоимости заемного капитала.

По его словам, ЗПИФ позволяют привлекать долгосрочные инвестиции для модернизации производств, финансирования НИОКР и строительства промышленной инфраструктуры без дополнительной долговой нагрузки на материнскую компанию. Среди перспективных направлений — развитие лизинга промышленного оборудования, создание индустриальных парков и центров компетенций, а также реализация проектов в авиастроении, судостроении и глубокой переработке сырья.

«Устойчивый промышленный рост требует не просто денег, а длинного, терпеливого капитала, который соответствует срокам окупаемости реальных проектов. ЗПИФ позволяют объединить интересы бизнеса, частных инвесторов и государства, распределить риски и создать условия для реализации капиталоемких проектов. Именно такие механизмы могут стать важным фактором достижения технологического суверенитета России до 2030 года», — дополнил Олег Балан.

На Пленарной сессии «Промышленная политика до 2030 года: переход к устойчивому росту» под руководством Александра Дроздова, Депутата Государственной Думы, первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, участники обменивались мнениями, что должно стать следующим шагом технологического суверенитета: локализация критических компонентов, серийное производство оборудования или формирование полных промышленных цепочек, какие управленческие решения нужны уже сегодня, чтобы к 2030 году промышленность получила мощности, кадры, технологии и устойчивые рынки сбыта, за счет каких решений роботизация и ИИ могут стать массовым инструментом повышения производительности, а не набором отдельных пилотных проектов и др.

«Указ Президента о национальных целях развития поставил две задачи до 2030 года: обеспечить технологический суверенитет и добиться технологического лидерства. Для их решения запущены национальные проекты технологического лидерства, пять из которых реализуются в сфере ведения Минпромторга России, в том числе проект „Беспилотные авиационные системы“. Речь идет не о развитии существующих производств — мы с нуля создаем новую отрасль, которой в стране раньше не было, и выстраиваем всю цепочку: от проектирования в цифре до внедрения собственных решений во все сферы экономики, в первую очередь с использованием искусственного интеллекта», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Он уточнил, что сегодня масштабируется выпуск беспилотников разных типов и ведутся работы по системам управления, техническому зрению и групповому применению.

«Экосистема АВТОВАЗ сегодня — это четыре автозавода, свыше 44 тысяч работников, 1650 поставщиков и 349 дилеров по всей стране. Это высочайшая степень роботизации — 1607 роботов на производственных линиях, цифровая независимость и партнерство с IT-компаниями и вузами. Мы регулярно выпускаем новые модели и ежегодно показываем положительный финансовый результат», — поделился президент АО «Автоваз» Максим Соколов.

Он добавил, что все это — основа для устойчивого развития и уверенности в завтрашнем дне.

«Способность обеспечивать транспортную отрасль современной техникой в течении ближайших 10–20 лет формируется уже сегодня, в том числе масштабом инвестиций российских производителей, их долей в мировом объеме поставок», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Александр Морозов.

Он подчеркнул, что при этом для технологического развития транспортной отрасли России важнейшей государственной задачей должна стать совместная долгосрочная стратегия заказчиков и крупнейших российских производителей техники.

«Промышленности нужны не отдельные импортозамещающие образцы, а российские решения, которые можно серийно производить, модернизировать и обслуживать внутри страны. Такая модель требует долгосрочного планирования и понятных обязательств как со стороны производителя, так и со стороны заказчика», — сообщил генеральный директор ООО «АТБ Электроника» Роман Дементьев.

Также в Пленарной сессии принял участие заместитель Председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

В программу Конгресса вошли:

мастер-класс «Госзакупки и меры господдержки: как промышленному предприятию получить максимум возможностей?»;

лекция-практикум «Промышленный экспорт в дружественные страны: логистика, платежи, сертификация, спрос»;

семинар «Кто будет работать на заводах к 2030 году? Кадры, роботы или ИИ?»;

сессии: «Цифровой контур предприятия: промышленное ПО, АСУ ТП и киберустойчивость», «Транспортное машиностроение: технологии движения на земле, в воздухе и на воде», «Горнопромышленный комплекс в экономике технологического суверенитета»;

организованные B2B и B2G переговоры;

взаимодействие со СМИ;

выставочное пространство с актуальными проектами и разработками.

Организатор Национального промышленного Конгресса PromSpace — Агентство экономического развития. Официальные партнеры — ООО УК «РУСКАПИТАЛ», ГК «Бодвар», ООО «АТБ Электроника», АО «Искра Технологии». Мероприятие прошло при официальной поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ, Союза Машиностроителей России, ТПП РФ, РСПП.

PromSpace стал пространством для открытого диалога между бизнесом и государством, где обсудили стратегические направления развития российской индустрии в новых экономических условиях.