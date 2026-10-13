В Химках обсудили готовность к отопительному сезону на совещании у главы округа
В ходе оперативного совещания под руководством главы Химок Инны Федотовой обсудили запуск отопления в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Рассмотрели ключевые вопросы, связанные с подачей тепла. Сейчас ТСК „Мосэнерго“ и управляющие компании проводят пусконаладочные работы — система выходит на штатный режим постепенно, поэтому параметры могут временно отличаться от нормативных», — отметила глава Химок Инна Федотова.
Завершить настройку и вывести систему на стабильные показатели планируется до конца недели.
В преддверии отопительного сезона в Химках заранее подготовили котельные и центральные тепловые пункты, провели гидравлические испытания на магистральных и разводящих тепловых сетях.
По инвестиционной программе 2026 года в Химках реконструировано 4,1 км сетей. В частности, обновлен участок магистрали М‑25 (1,26 км), проведены работы на улице Репина (0,85 км) и улице 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и других территориях округа.
Для быстрого реагирования на аварии сформированы бригады, подготовлен запас материалов и оборудования, организовано круглосуточное дежурство.
Если после подачи отопления батареи остаются холодными или горячая вода идет с перебоями, нужно обращаться:
- в свою управляющую компанию;
- в ТСК «Мосэнерго» по телефону: 8(495) 225‑14‑33, доб. 2.