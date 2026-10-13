сегодня в 12:30

В Химках обсудили готовность к отопительному сезону на совещании у главы округа

В ходе оперативного совещания под руководством главы Химок Инны Федотовой обсудили запуск отопления в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рассмотрели ключевые вопросы, связанные с подачей тепла. Сейчас ТСК „Мосэнерго“ и управляющие компании проводят пусконаладочные работы — система выходит на штатный режим постепенно, поэтому параметры могут временно отличаться от нормативных», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Завершить настройку и вывести систему на стабильные показатели планируется до конца недели.

В преддверии отопительного сезона в Химках заранее подготовили котельные и центральные тепловые пункты, провели гидравлические испытания на магистральных и разводящих тепловых сетях.

По инвестиционной программе 2026 года в Химках реконструировано 4,1 км сетей. В частности, обновлен участок магистрали М‑25 (1,26 км), проведены работы на улице Репина (0,85 км) и улице 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и других территориях округа.

Для быстрого реагирования на аварии сформированы бригады, подготовлен запас материалов и оборудования, организовано круглосуточное дежурство.

Если после подачи отопления батареи остаются холодными или горячая вода идет с перебоями, нужно обращаться: