Избил и облил кипятком: в Балашихе мужчина нанес увечья бывшей жене

В подмосковной Балашихе местная жительница попала в больницу с тяжелыми термическими ожогами после нападения бывшего супруга. Он облил женщину кипятком, сообщает Telegram-канал « Защита прав женщин и детей ».

По данным администратора канала Шамиля Магеррамова, мужчина регулярно применял физическую силу к экс-супруге. Однажды он сломал женщине нос.

В ходе последнего конфликта мужчина облил пострадавшую кипятком. В результате она получила ожоги первой, второй и третьей степени почти на 50% поверхности тела. В настоящее время женщина находится на стационарном лечении.

Несмотря на расторжение брака, мужчина продолжает сохранять регистрацию в квартире пострадавшей и находится на свободе. В связи с этим правозащитники направили публичное обращение в Следственный комитет Российской Федерации с требованием вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям нападавшего по статьям об истязании, причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство.

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