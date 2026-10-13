Теннисистки Подмосковья завоевали две медали на турнире WTA-1000 в Пекине

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро и бронзу на теннисном турнире WTA-1000, который прошел со 2 по 11 октября в Пекине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительницы областного центра олимпийских видов спорта в Химках Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали две медали на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай).

Андреева получила серебро в одиночном разряде, уступив в финале китаянке Циньвэнь Чжэн. Бронзу завоевали Никола Бартунькова (Чехия) и Элисе Мертенс (Бельгия). По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднялась на третью строчку мирового рейтинга.

Шнайдер стала бронзовым призером в парном разряде вместе с Элисе Мертенс. Победили Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия), серебро получили Катаржина Синякова (Чехия) и Шуай Чжан (Китай). Еще одну бронзу завоевали Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия).

Соревнования прошли со 2 по 11 октября. Турниры категории WTA-1000 входят в число самых престижных в женском теннисе и уступают по статусу только турнирам Большого шлема и итоговому чемпионату WTA.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.