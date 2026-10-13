В России зарегистрировали препарат от рака яичников и молочной железы

Минздрав России зарегистрировал «Элефузу», разработанную компанией «Петровакс Фарм» из Подольска совместно с китайскими партнерами. Компания планирует поставлять противоопухолевый препарат на российский рынок, а затем наладить производство полного цикла в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Элефуза» предназначена для лечения некоторых форм рака яичников и молочной железы. Препарат относится к таргетной терапии: блокирует белки, восстанавливающие поврежденную ДНК. Опухолевые клетки, неспособные устранить повреждения другим способом, погибают.

В России препарат зарегистрировали по трем показаниям: поддерживающее лечение распространенного эпителиального рака яичников, маточной трубы и первичного перитонеального рака после частичного или полного ответа на платиносодержащую химиотерапию; рецидив этих заболеваний при ответе опухоли на препараты платины; метастатический HER2-негативный рак молочной железы с герминальной мутацией BRCA1/2 после химиотерапии. Эти мутации повышают риск некоторых видов рака и влияют на восстановление ДНК.

Эффективность изучали в трех крупных клинических исследованиях. В FZOCUS-1 время до прогрессирования рака яичников с мутациями BRCA1/2 в среднем составило 47,8 месяца при приеме фузулопариба против 16,6 месяца с плацебо. При рецидиве рака яичников — 18,4 против 5,2 месяца. В FABULOUS при метастатическом раке молочной железы — 6,7 месяца против 3 месяцев при химиотерапии.

«Вывод на российский рынок фузулопариба позволит значительно повысить доступность терапии для пациентов», — отметил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Рак яичников часто выявляют на поздних стадиях, после лечения возможны рецидивы. При раке молочной железы выбор терапии зависит от типа и генетических особенностей опухоли.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева назвала компанию одним из крупнейших российских производителей лекарств. За последние годы в Подольске построили корпус, запустили линии, наладили выпуск фармсубстанций и локализовали первое в России производство вакцины против менингококковой инфекции. В ближайшие пять лет компания планирует вложить в развитие еще 15 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.