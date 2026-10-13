Стартовал новый сезон Школьной лиги Московской области

Открытие нового сезона Школьной лиги Московской области прошло в 46 городских округах Подмосковья, еще в 10 округах торжественные церемонии пройдут до конца октября. Ожидается, что сезон 2026/2027 объединит свыше 100 тысяч участников, свои команды представят 750 школ региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

11 октября на стадионе спортивного комплекса «Орион» в Балашихе прошла центральная церемония открытия сезона. Хедлайнером мероприятия стала участница группы «Тату» Юлия Волкова. Именно Балашиха три года назад стала флагманом проекта: здесь в ноябре 2023 года при поддержке Мособлспорта была запущена Балашихинская школьная лига, объединившая учащихся в четырех видах спорта. За первый сезон в ней приняли участие 29 школ и более 1500 школьников. Спустя три года проект вырос: в прошлом сезоне в Школьной лиге состязались более 50 тысяч учеников из 650 школ всех городских округов области.

«Школьная лига стартовала именно в Балашихе. Сейчас это уже более 100 000 участников только в Подмосковье. В прошлом сезоне губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев рассказал о проекте президенту России. И сегодня Школьная Лига — это уже вся страна. Благодаря вашему участию. Школьной лигой управляете вы, медиа ведете вы, результаты — ваша заслуга. Мы — только помощники. Ребята, удачи! Главное, чтобы вы нашли новых друзей и соревновались честно», — обратился к участникам министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В новом сезоне участники будут состязаться в 5 дисциплинах. В зачет Школьной лиги входят футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы и настольный теннис. Дополнительными дисциплинами стали киберспорт, пилотирование БПЛА, спортивное программирование, брейк-данс и тэг-регби. С текущего сезона внедряется семейная школьная лига, результаты которой также войдут в общий зачет.

Церемонии открытия в разных городах Подмосковья посетили известные спортсмены и наставники проекта. В Истре почетным гостем стал экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. В Химках участников приветствовали серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в качестве тренера Владимир Агабабян и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В Чехове выступили чемпион России и Единой лиги ВТБ Виктор Кейру, чемпион России по футболу Олег Фоменко, обладатель Кубка и Суперкубка России по футболу Александр Липко и пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина. В Люберцах старт сезону дал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. В Лобне в качестве почетного гостя была приглашена чемпионка мира по фехтованию в командном зачете Маргарита Жукова. В Подольске торжественно открыли новое направление сезона — семейную школьную лигу, где на матче встретились команды родителей гимназии имени Подольских курсантов и школы имени А. Г. Монетова, а в Балашихе прошла семейная легкоатлетическая эстафета.

Соревнования проекта проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.