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Осужденный за насилие над пациенткой врач продолжает принимать детей в Ижевске

Происшествия

В Ижевске Удмуртской Республики широкий общественный резонанс вызвала информация о продолжении медицинской практики оториноларинголога, которого в прошлом признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности. Об этом сообщает в социальных сетях блогер с ником strasti_ne_nasti.

По ее информации, в 2018 году медицинский работник совершил насильственные действия в отношении пациентки. Она находилась в беспомощном состоянии под воздействием медикаментов.

По итогам судебного разбирательства специалист получил 3,5 года лишения свободы условно.

Врач продолжает вести прием как взрослых пациентов, так и детей в частных медицинских учреждениях Ижевска. Авторы публикаций выражают возмущение тем фактом, что специалист с подобной судимостью имеет доступ к работе с детьми, указывая на соответствующие законодательные ограничения для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

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