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Боится спать в темноте: 7-классницы избили маленькую девочку в Красноярске

В Красноярске родители трех семиклассниц заплатят 70 тысяч рублей за избиение второклассницы. Из-за происшествия пострадавшая школьница теперь боится спать в темноте, сообщает NGS24.RU .

По данным краевой прокуратуры, на перемене старшие школьницы поссорились с младшей, а затем начали толкать ее, бить по ногам и животу и поставили подножку. У девочки остались ушибы и синяки.

Из-за чего началась ссора — неизвестно. По словам семиклассниц, младшая школьница сама начала их задирать.

После нападения девочка стала бояться оставаться одна и спать в темноте, поэтому семье пришлось обратиться к психологу.

Сами школьницы оказались безнаказанными из-за юного возраста, однако суд обязал их родителей выплатить пострадавшей школьнице 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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