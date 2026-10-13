Жена Оскара Кучеры подала в суд на хозяйку шпица, которого растерзала ее собака

Жена Оскара Кучеры Юлия подала иск на 500 тысяч рублей в отношении женщины, которая обвинила собаку звездной семьи в смертельном нападении на ее шпица, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Юлия Кучера считает, что ответчики опубликовали в соцсетях ложные сведения о причинах и обстоятельствах возникшего из-за питомцев конфликта.

Иск подан к Татьяне Р. и Екатерине Г. Жена артиста просит признать распространенную информацию не соответствующей действительности, а также взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее россиянка Татьяна рассказала в соцсетях, что в семейном отеле в Тверской области американский булли Юлии Кучеры набросился на ее мужа, который нес на руках двух мини-шпицев Черри и Фаби. Последняя собака оказалась смертельно ранена. Нападение, по словам рассказчицы, происходило на глазах у детей.

После этого супруга актера еще раз выразила соболезнования семье. По словам Юлии, она связывалась с Татьяной и предлагала ей помочь с оплатой детского психолога и покупкой нового щенка, а также оплатой других расходов. Но семья запросила 3,5 млн рублей, из-за чего стороны конфликта так и не смогли договориться о компенсации. Юлия Кучера считает, что владелица шпица манипулирует на чужой публичности для получения личной выгоды.

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